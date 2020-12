HBO Max: ¿Cuándo llega la plataforma de streaming a Chile y Latinoamérica?

La pandemia del Coronavirus azotó con fuerzas la economía mundial y junto con ello, a casi todos los sectores comerciales, siendo la industria cinematográfica una de las más perjudicadas por las medidas sanitarias que diversos países tomaron para enfrentar la crisis sanitaria.

En este contexto, con gran parte de las ciudades del mundo confinadas, es que las principales plataformas streamig como Netflix, Amazon Prime o Disney Plus ganaron terreno en la competencia a las salas de cines, que han estado cerradas en una buena parte del planeta o con aforos reducidos.

Y precisamente una de las compañías que probó suerte este 2020 fue la Warner Bros con su plataforma HBO Max, la cual fue lanzada solo para Estados Unidos.

Y ante la expectativa generada en la audiencia por la variedad de contenidos, donde resaltan las películas de Warner Bros, además los títulos cinematográficos de New Line, títulos de DC, CNN, TNT, TBS, truTV, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchy Roll, Looney Tunes y otros; es que surge la duda de cuándo estará disponible la plataforma para Chile y Latinoamérica.

A mediados de año, la WB anunciaba que la plataforma HBO Max llegará a Latinoamérica durante el 2021 y, aunque no han cambiado dicha información, tampoco han entregado una fecha definitiva o aproximada sobre cuándo estará disponible el streming en nuestro país.

Por lo pronto, HBO Max está alistando los últimos detalles para el estreno de Wonder Woman 1984 en Estados Unidos, el cual se aplazó producto de la pandemia.

También anunciaron que, debido al cierre de cines, realizarán una serie de estrenos durante el 2021 que incluyen títulos como The Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, Space Jam: A New Legacy, The Suicide Squad, The Matrix 4, entre otros; los cuales deberían haber sido lanzados en las salas.

Por lo pronto, ninguno de estos filmes estarán disponibles para Chile ni Latinoamérica mientras HBO Max no se expanda de EEUU.