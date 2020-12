¡Disney desatado! Estos son los nuevos anuncios para el Universo Cinematográfico de Marvel

Después de que Disney sorprendió al mundo con una arremetida de anuncios para expandir el universo de "Star Wars", a propósito del llamado #DisneyInvestorDay; y ahora también fue el turno del Universo Cinematográfico Marvel que acaba de detonar un crecimiento exponencial con las nuevas apuestas que la casa del ratón tiene en mente.

Partieron con "la pareja poco usual" que forman Wanda Maximoff y Vision para protagonizar la serie que debutará el próximo 15 de enero en Disney+, "Wandavision".

Un escueto nuevo adelanto, además de un nuevo afiche promocional, fueron las novedades que se entregaron sobre el título.

A visionary new age of television begins. Marvel Studios' WandaVision, an Original Series, starts streaming January 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/PT6HEtYqc1 — Marvel Entertainment (@Marvel) December 11, 2020

Así mismo finalmente fijaron el estreno de la serie "The Falcon and the Winter Soldier", protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, la que verá la luz el próximo 19 de marzo, por supuesto en el streaming Disney+.

Así mismo, se libreró un primer adelando de la producción.

Marvel Studios' The Falcon and the Winter Soldier, an Original Series, starts streaming March 19 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/TlBPJ7Ld5H — Marvel Entertainment (@Marvel) December 11, 2020

"Glorioso". Marvel se refiere así a nada más ni nada menos que "Loki", el dios del engaño retornará esta vez a la pantalla chica con su propia serie, la que debutará en mayo de 2021 y de la que se entregó la siguiente aproximación:

En al veta de la animación aparece "What if...", la serie que explorará qué ocurriría con los superhéroes favoritos en situaciones distintas a las que les conocemos hasta ahora. Un primer vistazo fue los que se reveló este jueves y se proyectó su estreno para el próximo verano boreal.

Tal como se confirmó hace unos días, la producción de "Shang-Chi y la Leyenda de los 10 anillos" ya está concluida y lista para debutar en cines el próximo 9 de julio de 2021.

Por mientras, Marvel Studios destacó el elenco mayoritariamente asitático que le dará vida a la entrega.

Además, confirmaron lo que se sabía hace meses: Iman Vellani será la actriz debutante que interpretará a la primera superheroína musulmana de la Casa de las Ideas en una serie live action, "Ms. Marvel".

El debut de los capítulos será, obviamente en Disney+, el segundo semestre de 2021.

Nia DaCosta, la responsable de dirigir la nueva versión de "Candyman", será la responsable de comandar la secuela de "Capitana Marvel", con Brie Larson retornando como la superheroína.

A ella se sumará justamente Iman Vellani como Ms. Marvel y Teyonah Parris para interpretar a Monica Rambeau, a quien conoceremos próximamente en "WandaVision".

Brie Larson returns as Carol Danvers in Marvel Studios' Captain Marvel 2, directed by Nia DaCosta. Joining the cast are recently announced Ms. Marvel, Iman Vellani, and Monica Rambeau, played by WandaVision's Teyonah Parris.



Captain Marvel 2 flies into theaters Nov. 11, 2022 �� pic.twitter.com/HxVlpNzNKv — Marvel Entertainment (@Marvel) December 11, 2020

Algo de lo que se estuvo hablando en los últimos días fue "Hawkeye", ya que surgieron registros de las grabaciones de la serie, en la serie protagonizada por Jeremy Renner que contará con Hailee Steinfeld como Kate Bishop.

Además, de Vera Farmiga, Fra Free y Alaqua Cox que se sumarán a el elenco. Aún no hay fecha para el debut de esta producción.

Original Avenger Jeremy Renner returns to star as Hawkeye, teaming up with well-known archer from Marvel Comics, Kate Bishop, played by the amazing Hailee Steinfeld. pic.twitter.com/wtrmFjuJxd — Marvel Entertainment (@Marvel) December 11, 2020

Additional cast include Vera Farmiga, Fra Free, and newcomer Alaqua Cox as Maya Lopez, with episodes directed by Rhys Thomas and directing duo Bert and Bertie.



Hawkeye, an Original Series, is coming to #DisneyPlus �� — Marvel Entertainment (@Marvel) December 11, 2020

A pesar de la que lo negó públicamente y todo, Tatiana Maslany finalmente sí interpretará a She-Hulk para su serie propia. Un título que además tendrá a Tim Roth replicando su rol de La Abominación, además de Mark Ruffalo con apariciones esporádicas.

She-Hulk arrives to the MCU! Tatiana Maslany will portray Jennifer Walters/She-Hulk, and Tim Roth returns as the Abomination, and Hulk himself, Mark Ruffalo, will appear in the series. Directed by Kat Coiro and Anu Valia, She-Hulk is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/lTHhy9s4dY — Marvel Entertainment (@Marvel) December 11, 2020

Poco se reveló de Moon Knight, sólo que será otra de las producciones que llegará a Disney+ para explorar la historia de un "complejo vigilante". Nada sobre el casting, ni los rumores que apuntan a Oscar Isaac como el intérprete del superhéroe.

Lo que sí se confirmó es que la serie de Nick Fury se llamará "Secret Invasion" y tendrá a Ben Mendelsohn, para replicar su rol del skrull Talos.

Así mismo se reveló que Dominique Thorne interpretará a Riri Williams, la creador de la armadura más avanzada desde las creadas por Iron Man, en la serie "Ironheart".

Mientras que Don Cheadle continuará con la historia de James Rhoades para "Armor Wars", una serie que explorará el peor miedo de Tony Stark: qué pasa si su avanzada tecnología cae en manos equivocadas.

Moon Knight, an Original Series about a complex vigilante, is coming to #DisneyPlus �� pic.twitter.com/DHzByQu4tP — Marvel Entertainment (@Marvel) December 11, 2020

Samuel L. Jackson is back as Nick Fury, and Ben Mendelsohn from Captain Marvel returns as the Skrull Talos in Marvel Studios' Original Series, Secret Invasion. Coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/t8o6Joq3Ma — Marvel Entertainment (@Marvel) December 11, 2020

Coming soon to #DisneyPlus, Dominique Thorne is genius inventor Riri Williams in Ironheart, an Original Series about the creator of the most advanced suit of armor since Iron Man. pic.twitter.com/Y4FlkfkRzc — Marvel Entertainment (@Marvel) December 11, 2020

Don Cheadle returns as James Rhodes, AKA War Machine, in Armor Wars, an Original Series coming to #DisneyPlus. A classic Marvel story about Tony Stark’s worst fear coming true: what happens when his tech falls into the wrong hands? pic.twitter.com/MXnlK3N8If — Marvel Entertainment (@Marvel) December 11, 2020

Desde el espacio exterior llegará "The Guardians of the Galaxy Holiday Special" en 2022, que tendrá a James Gunn como director y guionista, después de que termine de cocinar lo que está haciendo en la vereda contraria con DC Comics, dígase "The Suicide Squad" y la serie para HBO Max de "The Peacemaker".

Junto con eso, Baby Groot también tendrá su propia serie de cortometrajes en Disney+, presentando una serie de nuevos e inusuales personajes.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special. James Gunn is back to write and direct.



The Original Special is coming to #DisneyPlus in 2022. �� �� pic.twitter.com/ZjtiSrtASj — Marvel Entertainment (@Marvel) December 11, 2020

Everyone’s favorite little tree, Baby Groot, will star in a series of shorts on Disney+, featuring several new and unusual characters.



I Am Groot, an Original Series from Marvel Studios, is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/o20fI6UL6N — Marvel Entertainment (@Marvel) December 11, 2020

Los últimos anuncios fueron golpes gigantescos: el primero vinculado a "Thor: Love and Thunder", ya que el reconocido actor y ex Batman, Christian Bale, se convertirá en el villano Gorr, el dios Carnicero, en la película dirigida por Taika Waititi que debutará el 6 de mayo de 2022.

Academy Award-winning actor Christian Bale will join the cast of Thor: Love and Thunder as the villain Gorr the God Butcher. In theaters May 6, 2022. ⚡ pic.twitter.com/S4YYkajMaj — Marvel Entertainment (@Marvel) December 11, 2020

La tercera entrega de Ant-Man también será dirigida por Peyton Reed, mismo responsable de las dos anteriores, y llevará por subtítulo "Quantumania".

Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer vuelven. Mientras que Kathryn Newton interpretará a Cassie Lang, la hija del personaje de Rudd, y tal como se había anunciado previamente Jonathan Majors será el esperado villano Kang the Conqueror.

Peyton Reed is back to direct the third Ant-Man film, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, and Michelle Pfeiffer all return. Kathryn Newton joins the cast as Cassie Lang, and Jonathan Majors as Kang the Conqueror. pic.twitter.com/QheLEhwyQ4 — Marvel Entertainment (@Marvel) December 11, 2020

Y el anuncio definitivo que puso fin con broche de oro y glitter a la jornada fue que Jon Watts, el mismo tras las dos entregas de la actual saga de "Spider-Man" con Tom Holland, será el responsable de insuflar vida a la primera familia de Marvel en el cine, o sea, se hará cargo de la película de "Los Cuatro Fántásticos".