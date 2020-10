¡Bombazo! Tatiana Maslany niega haber sido reclutada por Marvel para ser "She-Hulk"

Malas noticias, fans de los superhéroes. En un inesperado giro, tras las celebraciones y los vítores por el anuncio, la actriz Tatiana Maslany salió a desmentir el haber sido reclutada por Marvel para interpretar a Jennifer Walters, la superheroína más conocida como "She-Hulk".

La aclaración la hizo de manera inesperada en una sesión de preguntas y respuestas rápidas con el diario canadiense The Sudbury Star, cuando el periodista quiso abordar sus futuros proyectos, entre ellos el de la serie de "She-Hulk".

En ese momento, Maslany lo interrumpió y le indicó que "eso en verdad no es algo real y es como un reporte de prensa que se salió de control. Es un completo no".

"Estuve conectada a esas cosas en el pasado y la prensa indagó un poco en ello, pero no es realmente algo, desafortunadamente", explicó categórica.

El logo que Marvel anunció la serie de "She-Hulk" que no protagonizará Tatiana Maslany.

El periodista insistió una vez más, recalcando que incluso lo vio como una noticia certera en la BBC, pero Maslany insistió en que no existe vinculación con la producción de Marvel.

"En serio, no sé como estas cosas salen... No lo sé, no lo sé. Tú debes saber más, yo no tengo idea", puntualizó la actriz que recientemente apareció en la serie de HBO "Perry Mason".