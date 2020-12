¡Se volvieron locos! Estas son las series y películas con que Disney hará crecer el universo "Star Wars"

Este jueves Disney puso sus cartas sobre la mesa y son enormes. Partió con las series y películas que expandirán el universo de "Star Wars", que son más de 10 que ya están siendo trabajadas para debutar en su servicio de streaming recientemente estrenado en Latinoamérica Disney+.

Primero, confirmó que el personaje de Ahsoka Tano, quien recientemente debutó en acción real a través de "The Mandalorian", ahora contará con una serie propia ambientada en la misma línea temporal de la historia encabezada por Pedro Pascal y Grogu, o el llamado "Baby Yoda".

El elenco evidentemente será encabezado por Rosario Dawson, quien tuvo un glorioso debut en el episodio cinco de la segunda temporada de "The Mandalorian" como una de las últimas jedi en la galaxia.

Ahsoka, a new Original Series, starring @RosarioDawson and set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/jD8byvNvDP — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

A ese spin off de "The Mandalorian", se sumará una segunda producción derivada que lleva por nombre "Rangers of the New Republic", de esta sólo se sabe que también pertenece a la misma lineal

Rangers of the New Republic, a new Original Series set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/EMzFuiqdOs — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

"Todo lo que hice, lo hice por la Rebelión". Con esa frase Disney también confirmó que la serie inspirada por Cassian Andor, el personaje interpretado por Diego Luna y que se conoció con "Rogue One", debutará en el servicio online en 2022.

“Everything I did, I did for the Rebellion.” Andor, an Original Series set in the Star Wars universe, is streaming in 2022 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/q2IT2qzEeR — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Como si lo ya anunciado no fuese suficiente, Disney confirmó que la producción de una serie sobre Obi-Wan Kenobi es real y está en marcha. No sólo eso, también traerán de vuelta a Hayden Christensen, el protagonista de dos de las precuelas como Anakin Skywalker, esta vez para que vuelva como el icónico villano Darth Vader.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

En tanto, ahora se conoció un primer adelanto de lo que será la próxima serie animada inspirada por la saga creada por George Lucas, "The Bad Batch", sobre un grupo de clones con alto desempeño que se las rebuscan para sobrevivir cumpliendo distintas misiones a través de la galaxia. El colectivo de improbables amigos fue presentado en los primeros episodios de la septima temporada de "Star Wars: The Clone Wars", producción que actualmente se puede revisar en Disney+.

También en formato animado debutará "Star Wars: Visions", otra serie original que reunirá un listado de cortometrajes animados que buscarán celebrar el legado de "Star Wars" a través de la óptima de animadores japonesas. El toque de animé al universo cinematográfico debutará durante 2021, también en Disney+.

Star Wars: Visions, an Original Series of animated short films, celebrates the @StarWars galaxy through the lens of the world’s best Japanese anime creators. Coming in 2021 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/lmCZGSHEhY — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

En tanto, para el legendario Lando Calrissian, Disney tiene planeada una serie limitada, que actualmente se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, a cargo de Justin Simien.

Además, Leslye Headland se hará cargo de "The Acolyte", una serie que combinará el thriller con el misterio para llevar a los espectadores a "una galaxia de oscuros secretos y crecientes poderes del lado oscuro en los días finales de la Gran República".

A todo eso se suma "A Droid Story", coproducción entre Lucasfilm Animation y el equip de efectos visuales de Lucasfilm, que presentará a un nuevo héroe que será guiado por R2-D2 y C-3PO.

The galaxy’s favorite scoundrel, Lando Calrissian, will return in Lando, a brand-new event series for @DisneyPlus. Justin Simien (@JSim07) is in the early stages of developing the project. — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Leslye Headland brings a new @StarWars series to @DisneyPlus with The Acolyte. “The Acolyte” is a mystery-thriller that will take viewers into a galaxy of shadowy secrets and emerging dark-side powers in the final days of the High Republic era. — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Lucasfilm Animation is teaming up with Lucasfilm’s visual effects team, Industrial Light & Magic, to develop a special @StarWars adventure film for @DisneyPlus, A Droid Story. This epic journey will introduce us to a new hero guided by R2-D2 and C-3PO. — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Para el final se guardaron el gran anuncio sobre que la directora de "Wonder Woman 1984", Patty Jenkins, dirigirá una nueva película independiente de "Star Wars", la que fue bautizada como "Rogue Squadron".

De la entrega no se saben mayores detalles, pero lo que sí está claro es que al menos reúne dos pasiones de la cineasta, como ella misma lo confesó en el clip de anuncio: el cine y volar a altas velocidades.

Y, claro, también huobo mención para la otra película de "Star Wars" que está en desarrollo bajo el mando del reconocido director Taika Waititi.

Llamaron a prepararse para "un viaje inolvidable".