Samuel L. Jackson volverá a convertirse en Nick Fury para nueva serie Marvel

Nunca digas nunca jamás. Es la frase más evidente ante tamaña noticia que se reveló este viernes: Samuel L. Jackson se convertirá una vez más en "Nick Fury", el inolvidable personaje que encarnó para el Universo Cinematográfico Marvel, aunque esta vez será para protagonizar su propia serie para la plataforma de streaming Disney+.

De acuerdo al reporte de Variety, la ficción será escrita nada menos que por el guionista de "Mr. Robot", Kyle Bradstreet. Sin embargo, todavía no existe claridad en torno a la trama que seguirá la producción.

Así, Marvel continúa sumando proyectos televisivos para estrenar en el servicio digital, contando "Wandavision", "The Falcon and the Winter Soldier", "She-Hulk" y "Loki".

Jackson debutó como "Fury" en la primera entrega de "Iron Man", en un ya lejano 2008; para posteriormente aparecer en múltiples otras entregas de la saga de superhéroes. Su última aparición fue en "Spider-Man: Far from home", la última entrega de Marvel que ha llegado a los cines hasta ahora.