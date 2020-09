Disney posterga estreno de tres películas Marvel

Lo que hasta hace unos días era un reporte medianamente confirmado, ahora es completamente real: Disney postergó los estrenos de tres de sus principales películas de Marvel.

"Black Widow" es la primera afectada y saltará del 6 de noviembre de 2020 al 7 de mayo de 2021, o sea ahora verá la luz más de un año después de lo que originalmente estaba presupuestado, ya que el mundo la esperaba en los cines desde fines de abril pasado pero la pandemia dictaminó lo contrario.

Ese movimiento tuvo consecuencias para el resto del calendario en la agenda de Marvel, porque "Eternals" pasará del 12 de febrero de 2021 al 5 de noviembre de 2021. En tanto que "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" se fue del 7 de mayo de 2021 al 9 de julio de 2021.

El resto de los estrenos de la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel aún están en veremos, aunque es muy probable que el efecto dominó continúe.

Aparte del material de Marvel, Disney también tuvo que hacerse cargo del material que llegó a sus manos vía Fox, por eso postergó en un año la llegada de "West Side Story", de Steven Spielberg, desde la Navidad de este año hasta el 10 de diciembre de 2021.

"Death on the Nile" tuvo un movimiento más mesurado, desde el 30 de octubre al 18 de diciembre de 2021.

En tanto, el thriller erótico "Deep Water", protagonizado por Ana de Armas y Ben Affleck, saltó de noviembre de 2020 al 13 de agosto de 2021.

Curiosamente, la única que no se movió fue "Soul", la nueva entrega de Pixar, que, si bien no se estrenará en Disney+ como se había mencionado, si se mantiene inamovible el 20 de noviembre para enfrentar la nueva aventura de James Bond, "No Time to Die".