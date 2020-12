"Hawkeye": Videos y fotos confirman a Hailee Steinfeld como Kate Bishop

Uno de los rumores que ha tenido incluso más impacto entre los fanáticos que tener a Tatiana Maslany como "She-Hulk", es que la actriz Hailee Steinfeld se haga cargo del papel de Kate Bishop en la próxima serie de Marvel, "Hawkeye".

Si bien todo permanecía en modo de rumores, ahora un nuevo registro que apareció en redes sociales, muestra a la Steinfeld, conocida por su reciente rol protagónico en la película de "Bumblebee", ahora filmando junto a Jeremy Renner, el mismísimo intérprete de Clint Barton en el Universo Cinematográfico Marvel.

Ambos actores además aparecen grabando una escena en una estación de metro junto a un perro, a quienes muchos ya indican como Lucky, la mascota fiel de Barton.

A Steinfeld no sólo se le ve vistiendo prendas de color violeta, como lo designa el personaje en los cómics, sino que además tiene un arco en sus manos.

Pero eso no es todo, porque justamente este martes 2 de diciembre, Jeremy Renner compartió una imagen mostrando su silla en el set de "Hawkeye", añadiendo un mensaje en el que indicó: "Señorita Bishop ... ¡la necesitamos!".

