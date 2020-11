Estas son los estrenos que HBO Max tiene preparado para diciembre

El popular servicio de streaming va a finalizar el año con una gran lista de estrenos para todos los gustos y para todas las edades. Como todos los meses, HBO Max sigue lanzando nueva series en su plataforma y en diciembre algunos de los shows favoritos de los fans llegaran a su fin, mientras otros finalmente verán la luz. Además de películas exclusivas que serán lanzadas en el servicio on demand.



Uno de los estrenos más esperados llegará el 25 de diciembre. Se trata de Wonder Woman 1984, protagonizada por Gal Gadot. Donde la saga se centra en el año 1984, durante la Guerra Fría donde la Mujer Maravilla deberá enfrentarse a dos poderosos enemigos, el empresario de los medios Maxwell Lord y su ex amiga ahora enemiga Barbara Minerva/Cheetah, donde además intentará reunirse con su enamorado Steve Trevor.

Otro de los lanzamientos más esperados es el remake de el musical de Brodway Cats, que cuenta con une elenco sorprendente que incluye desde Ian McKellen, Judi Dench, Jason Derulo, James Corden, Taylor Swift, Idris Elba y Rebel Wilson Dirigido por Tom Hooper (Los Miserables), nos cuenta las aventuras de un grupo de gatos que compiten tratar de ascender a la capa Heaviside y así poder lograr una nueva vida.

Entre los nombres destacados del elenco se encuentra la cantante Taylor Swift

Euphoria, una de las serie revelación de los últimos años regresa con un episodio especial el 6 de diciembre, que servirán como conexión entre la primera y la segunda temporada. Este episodio seguirá a Rue (Zendaya) durante la época navideña tras haber recaído y haber terminado su relación con Jules. El episodio será dirigido y escrito por el creador de la serie, Sam Levison.

Revisa aquí los estrenos que llegarán en diciembre:

5/12 Cats



6/12 Euphoria



6/12 Dime Quien Soy



8/12 Baby God



10/12 Let Them All Talk



12/12 Bad Boys for life



14/12 Animales Fantásticos: Los Crimenes de Grindelwald



14/12 La Posesión de Hannah Grace



19/12 Mujercitas



25/12 Wonder Woman: 1984 - Exclusivo de HBO Max



28/12 His Darks Materials - Final de temporada



28/12 Industry