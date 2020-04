HBO Max: Esto es lo que ofrecerá la plataforma de streaming debutante

HBO Max debutará el próximo 27 de mayo en Estados Unidos con un gigantesco catálogo que pondrá a disposición de sus usuarios, de más de 10 mil horas de contenidos para reproducir.

La plataforma contará con la mayoría de los títulos reconocidos y premiados de HBO, como "Game of Thrones", "Westworld", "The Wire", "The Sopranos" y "Six Feet Under", entre otros. Pero también con producciones de otras señales como The CW, Cartoon Network, Adult Swim y hasta producciones de animé por medio de Crunchyroll.

A eso hay que sumarle el catálogo cinematográfico de Warner Bros. y sus filiales, con miles de películas a su disposición, desde clásicos como "Casablanca" hasta títulos recientes como "A Star is Born", "Aquaman" y "Joker", pasando por "The Matrix" y la premiada "Mystic River", de Clint Eastwood.

En Latinoamérica el servicio tiene proyectado debutar durante 2021. Por mientras y para hacerse una idea de lo que vendrá, se puede revisar el siguiente clip.