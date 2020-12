Revelan los primeros minutos de "Wonder Woman 1984"

Justo en el día que tendrá su premiere mundial en Estados Unidos, Warner Bros. decidió liberar los primeros minutos de "Wonder Woman 1984", secuela para la película de 2017 protagonizada por Gal Gadot.

Se trata de un clip que se extiende por poco más de dos minutos y que muestra a una joven versión de Diana mientras corre por los bosques de Themyscira, mientras su voz adulta en off se cuestiona el no haber tomado en cuenta las recomendaciones que sus mayores le dieron cuando era pequeña.

Es así que la futura Wonder Woman termina en medio de una competencia con participantes mucho más grandes que ella, pero que aún así se niega a abandonar, a pesar de la sugerencia que le hace su mentora Antiope (Robin Wright).

El adelanto de la película que debutará en cines y en el streaming HBO Max concluye con un mix de nuevas imágenes del resto del metraje, proyectándo impresionantes escenas de acción, además de tintes de humor en la pugna con la villana de turno Cheetah, quien será interpretada por Kristen Wiig.

Además, Warner Bros. viralizó en redes sociales un video que explora el tras bambalinas de la película, con entrevistas a Gadot, su directora Patty Jenkins y a otros involucrados en la producción como Chris Pine, la misma Wiig y Pedro Pascal.

"Wonder Womand 1984" debutará desde este 16 de diciembre en los cines que estén abiertos en el mundo.

"She's a hero for everyone." See Wonder Woman in action in this exclusive behind the scenes look at #WonderWoman1984, in selected cinemas tomorrow pic.twitter.com/DQKm7WyeRw