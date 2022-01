Daniela Aránguiz dispara feroz ataque contra Perla Ilich: "¡Por lo menos yo no me comí al marido de ninguna amiga!"

La teleserie entre Daniela Aránguiz y Perla Ilich se reactivó después de que El Discípulo del Chef mostró en pantalla el punto cúlmine del conflicto entre ambas, que terminó con la gitana fuera del programa de Chilevisión y con la esposa de Jorge Valdivia saltando del equipo verde al equipo azul. Ahora, Aránguiz decidió atacar incluso la vida privada de Ilich en un live Instagram que hizo el fin de semana.

"Creo que he tomado una decisión que me duele mucho porque amo a Ennio, lo primero que quise cuando entré a este programa fue tener la experiencia de ti, pero creo que por mi salud mental y la de mis compañeros, todos, somos muchas mujeres en el equipo verde, todas con un carácter muy fuerte, y yo vengo a cocinar porque quiero llegar a la final. No quiero más polémicas", dijo la ex chica Mekano cuando se reveló su cambio de equipo el pasado viernes, en medio de la competencia gastronómica.

Perla luego tomó la palabra para resaltar que "con la única persona que tuvo atados fue conmigo, y a la única persona que miró en menos fue a mi, y yo te lo digo mirándote a la cara, eres una persona que desclasifica a la gente y eso no se aguanta".

"Habla con mi abogado", le espetó Daniela. Ante lo que Perla le disparó de vuelta: "bájate de la nube", antes de largarse del estudio para que no se provocara un problema mayor.

Fue así que Ilich volvió para la competencia de turno con su equipo, pero luego resolvió su renuncia e informó al resto planteando que "es por un tema de tranquilidad mental. Esto es cocina, hay que darle a la cocina y no caer en otro tipo de cosas".

El público entonces se enfureció con Daniela Aránguiz y se volcó a las redes sociales para criticarla sin cuartel.

Tras la emisión del polémico capítulo de El Discípulo del Chef, Daniela Aránguiz arremetió nuevamente contra Perla este domingo en una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram.

En esa instancia, en que intentó hacer el live en tres ocasiones y dos de los registros se le borraron, la esposa de Jorge Valdivia incluso atacó la vida privada de Ilich.

En el registro capturado por el siempre hábil responsable de la cuenta @realityculiao, Daniela indica que "estoy hasta aquí, conchesu... [se toca la cabeza] Todos. Todos los rostros que trabajan en El Discípulo del Chef son pagados. Nadie va [gratis]".

Luego con tono burlesco lanza nuevas palabras, como parafraseando a alguien, "'yo estoy aquí por amor al arte'. A todos les pagan y les pagan bien. Si alguien tiene un problema psicológico, [el tratamiento] se lo puede con el sueldo que está ganando en ese programa".

"'Ay, que no sé qué...', 'que la otra es mi amiga...' 'Que esta no sé qué...'. Hue**, yo digo, ¿me tiran mier** de una hue* que no tengo la culpa? Si yo dije que una mina era cochina, no dije el nombre, ¿por qué chu*** se sienten tan identificadas, hue**, y defienden tanto a una hueona".

"Que los cachos de ésta, que lo cornuda que es ésta... y a voh, te cag****... Hue**, a mí me caga***, pero ¡por lo menos yo no me comí al marido de ninguna amiga! Y quiero que esta huela quede clara: Yo no me he comido el marido de ninguna amiga, no me he comido al marido de ninguna prima, como esta hue*** que tanto que la defienden", remató.

Eso para luego recalcar: "porque defienden a una mina que se metió con el marido de la mejor amiga, hue**. O sea, ¿qué me estas hablando? ¿En qué país vivimos?".