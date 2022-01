Daniela Aránguiz dejó la grande en el más reciente episodio de El Discípulo del Chef, momento en que se vio en pantalla el punto cúlmine del conflicto entre ella y Perla Ilich, que terminó con la gitana renunciando al programa de Chilevisión enfurecida por la actitud de la esposa de Jorge Valdivia.

En una sorpresiva jugada del programa, la ex chica Mekano llegó al capítulo emitido este viernes vestida de azul, con lo que dio cuenta que se había cambiado de equipo y abandonado al grupo verde.

En ese momento, especificó que "creo que he tomado una decisión que me duele mucho porque amo a Ennio, lo primero que quise cuando entré a este programa fue tener la experiencia de ti, pero creo que por mi salud mental y la de mis compañeros, todos, somos muchas mujeres en el equipo verde, todas con un carácter muy fuerte, y yo vengo a cocinar porque quiero llegar a la final. No quiero más polémicas".

Poco después, Perla pidió la palabra, para manifestar: "Pido la palabra porque a mí no me gusta la victimización. Esto no es un reality, es un programa de cocina. Como Daniela lo dijo, hay muchas mujeres con carácter fuerte y todas tenemos diferentes temperamentos, me incluyo".

"Pero lo que no me gusta en la vida es que nadie mire en menos a nadie. Si ella se cambió de equipo es porque yo tenía una buena relación con ella, después del último encontrón que tuvimos, porque yo nunca metí esa cuchara cochina, y después de eso ella subió un video hablando que en el equipo había una persona que no se lavaba las manos y que era cochina, y ella dijo ¿por qué te lo tomas personal?", subrayó.

El Discípulo del Chef | El momento en que Perla renunció al programa de Chilevisión

En tanto que más adelante, Ilich recalcó: "¿Y por qué? Con la única persona que tuvo atados fue conmigo, y a la única persona que miró en menos fue a mi, y yo te lo digo mirándote a la cara, eres una persona que desclasifica a la gente y eso no se aguanta".

"Habla con mi abogado", le espetó Daniela. Ante lo que Perla le disparó de vuelta: "bájate de la nube", antes de largarse del estudio para que no se provocara un problema mayor.

Ilich volvió para la competencia de turno con su equipo, pero luego resolvió su renuncia e informó al resto planteando que "es por un tema de tranquilidad mental. Esto es cocina, hay que darle a la cocina y no caer en otro tipo de cosas".

El Discípulo del Chef | ¿Daniela Aránguiz incomodó al público tras la renuncia de Perla?

Tras el berrinche de Daniela y la partida de Perla, el público que a esa hora miraba El Discípulo del Chef estaba indignado y decidió manifestar su molestia a través de redes sociales.

Tanto el hashtag #eldiscipulochv como los nombres de ambas contrincantes se alzaron entre los temas más comentados de Twitter, debido la prepotente actitud de Aránguiz.

Estas fueron algunas de las publicaciones: