Daniela Aránguiz reveló una inesperada decisión en el último capítulo de El Discípulo del Chef que tomó a sus compañeros y a los chef del espacio. La ahora ex integrante del equipo verde, informó su deseo de cambiar de equipo.

Al inicio del programa, Aránguiz ingresó al espacio con la vestimenta del equipo azul, a pesar de ser del equipo verde, lo que sorprendió a sus compañeros.

¿Por qué Daniela Aránguiz se cambió de equipo?

Explicando su decisión, la ex integrante de Mekano señaló: “Creo que he tomado una decisión que me duele mucho porque amo a Ennio, lo primero que quise cuando entré a este programa fue tener la experiencia de ti, pero creo que por mi salud mental y la de mis compañeros, todos, somos muchas mujeres en el equipo verde, todas con un carácter muy fuerte, y yo vengo a cocinar porque quiero llegar a la final. No quiero más polémicas”, señaló, generando una rápida respuesta de Perla.

“Las polémicas las armas tú Daniela”, respondió la gitana. “Si quiero polémicas ocupo mis redes sociales, pero no acá”, respondió la esposa del mago Valdivia.

Luego agregó: "Sentía que no aguantaba más, la presión que es estar con alguien con quien no te llevas bien, que son roces día a día. No me sentía emocionalmente capaz de seguir peleando y creó que tomé una decisión quizás apresurada, pero la mejor decisión".

Tras esto, le pidió a Carolina “China” Bazán si podía ingresar en su equipo, a lo que la líder del equipo azul aceptó.

Ennio Carota, el mentor del equipo verde señaló: “A mi parece bastante raro, me hubiera gustado que antes de que te pusieras la camiseta azul hubieses hablado conmigo”.

“Yo contaba con una persona en el equipo en donde el equipo mismo significa que cada persona tiene un rol, y tú ya no estás en este rol. Está bien, que te vaya bien con el equipo azul, suerte”, lanzó el chef molesto.