Daniela Aránguiz, la participante de El Discípulo del Chef estuvo presente en el programa online que conduce Fran García-Huidobro "Cómplices", en donde se refirió a su participación en la competencia culinaria y entregó detalles del conflicto con Perla Ilich, confirmando que llegan a tribunales.

Sobre lo sucedido con Perla, con quien tuvieron un fuerte encontrón en el espacio, el cual después se traspasó a las redes sociales.

"Estamos con mucho desfase en el programa, ya unas tres semanas, todo lo que está pasando se me recontra olvido. Ahora tengo la suerte de estar super tranquila (...) Las cosas que pasan son parte del show y hay que seguir la corriente no más. De que me voy a tribunales es verdad, porque yo no soy una mujer mentirosa".

Luego agregó: "Hay un tema de racismo, que se me acusó de que yo era racista. He vivido en no se cuantos paises, racismo jamás. Mis hijos son hijos del mundo como digo yo. Entonces, eso es un tema complicado para mi porque viví mucho tiempo en Brasil, yo tengo residencia brasileña y en Brasil es penado, es un tema grave. Me pueden quitar hasta mi residencia por ser acusada de algo que yo no soy. Entonces más que nada es ese el punto".

Aránguiz también se refirió positivamente a la llegada de Betsy Camino quien se sumó recientemente a la competencia señalando: "Yo no tuve ningún problema con ella. Todo lo contrario, es una mina a toda raj*, súper bacán. Obviamente que al ser cubana ella tiene esa personalidad así que chispea los dedos, pero más que chispea los dedos yo, por lo menos, no he tenido ningún problema".

Luego agregó: "Estoy feliz con la integración de esta niña porque hay se ve quien es la conflictiva del programa... La Perla. Yo no quiero hablar más de ella", puntualizó Daniela.

