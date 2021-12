La animadora de televisión, Francisca García-Huidobro, denunció a través de las redes sociales haber sido víctima de violentas amenazas mientras presenciaba el decisivo encuentro entre Universidad Católica, club del cual es hincha, y Everton.

La comunicadora viajó hasta Viña del Mar para presenciar el encuentro que finalmente le dio el tetracampeonato al cuadro cruazado, sin embargo, no todo fue felicidad ya que vivió tensos momentos en el recinto debido a insultos que recibió de parte de algunas personas de la hinchada rival.

Fran expuso la situación a través de sus redes sociales, en donde señaló: “Varios pares de hinchas de Everton me amenazaron con sacarme la chuch* cuando saliera del estadio. Bueno, además de todos los epítetos que me dijeron y le dijeron a mi hijo…”.

La conductora de Cómplices señaló la situación la dejó muy atemorizada debido a las amenazas que le dijeron. “No puede ser que yo en este momento esté muerta de susto de que me pase algo a la salida del estadio”, señaló.

“La verdad es que nunca me había pasado, y no debería pasar en ningún estadio. No hay razón para insultar o amenazar a nadie por un partido de fútbol”, puntualizó.

Asimismo, aseveró que fue solamente un grupo pequeño de hinchas quienes causaron el mal rato. “El resto fue muy respetuoso”.