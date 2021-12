Perla Ilich concretó su tercer live de Instagram en menos de dos días, todo en medio de la polémica que supuestamente la dejó fuera de El Discípulo del Chef, luego de múltiples conflictos con Daniela Aránguiz tanto dentro como fuera de la pantalla.

Todo partió por el uso de una cuchara en el espacio de Chilevisión por el que se generó toda una batahola. Aparte de ese cuestionamiento, más tarde Daniela tildó de "cochina" a Perla, con lo que le colmó la paciencia a su compañera del equipo verde.

Ilich entonces respondió: "¿Por qué eres mala, fría, arpía, venenosa?". Allá fue también Aránguiz hasta su Instagram para comentar al aire que andaba "preocupá de trabajar y no de pelar a la otra gente que no me interesa".

Entonces, vino el pseudo anuncio de Perla, ya que no puede hablar mucho más debido a los contratos con Chilevisión. "Daniela Aránguiz es una mujer muy mala", sentenció, dando a entender que su conflicto con la hermana de Rigeo desembocó en su partida voluntaria de la competencia gastronómica.

En tanto que en una tercera transmisión en vivo, Perla se desahogó una vez más, tras la supuesta salida de El Discípulo del Chef, no sin antes enviarle un ácido mensaje a la esposa de Jorge Valdivia: "deja tu veneno Daniela Aránguiz para otro lado".

Perla Ilich: ¿Qué dijo ahora la gitana sobre su supuesta renuncia a El Discípulo del Chef?

Tras desahogarse una vez más la noche del martes, donde sostuvo que "deja tu veneno Daniela Aránguiz para otro lado", la mañana de este miércoles Perla salió al aire para indicar que "no permito que nadie me pase a llevar, he pasado discriminación en mi vida por ser gitana, pero hay cosas que uno no puede permitir".

Recalcando que prefiere mantenerse alejada de las polémicas, porque "no soy esa clase de personas", pero "cuando a uno lo pasan a llevar todo ser humano responde".

"Daniela Aránguiz se tomó de algo diciendo que yo, porque me lo dijo a mí, me había burlado del físico de una persona. Yo no aguanto los tongos ni los shows".

Aún así defendió a la producción del programa, que "me han tratado muy bien, me han cuidado", además de que "en el equipo verde, todos a excepción de esta persona (Daniela) son personas transparentes, reales".

Ahí fue cuando exigió que "este tema se tiene que terminar".

Perla Ilich: ¿Qué pasó en el set de El Discípulo del Chef?

Perla aprovechó la instancia de este miércoles para ahondar en los detalles del conflicto que se detonó en el set de El Discípulo del Chef, cuando chocó definitivamente con Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos, una de las personalidades que entrará próximamente al programa.

Así resaltó que "lo otro que se está hablando, que es Adriana Barrientos, que yo nunca en la vida he tenido algo contra esta señora. No la conocía en persona. (...) Cuando yo vi a esta persona, que la vi muy flaquita, cosa que yo no soy y no soy nadie para burlarme del físico de alguien (...) hubo un tema que dijimos que esta persona tenía muy poquito potito".

"Fue un tema de risa, no un tema de humillar a alguien. Yo sería sinceramente tonta si uno habla del físico cuando yo, del programa, soy la menos curvilínea".

Luego continuó indicando que "si yo estoy en mi casa es por mi tranquilidad, porque la pasé muy mal. Si me peleé con alguien es porque me han pasado a llevar y me han tratado de gorda, de guatona, de cochina. No soy una persona que ande por la vida peleando, juzgando a la gente ni mirando en menos".

"Sinceramente, paremos la cuestión. Si a ella le sirve esto a mí no, porque yo no soy una persona que anda por la vida peleando o juzgando a la gente mucho menos mirando de menos. Lo que me pasó en este programa, el día de ayer, que esta persona con la quien yo discutí, pasó empujándome, tratándome de gorda".

"Creo que eso ya sobrepasa todos los niveles cuando te empujan, te tratan de gorda. Hasta en un momento pensé en tomar acciones legales porque la discriminación y el racismo es algo súper feo. Quiero seguir con mi vida tal como la tenía", relató Perla.

El problema es que "caí en la trampa por tonta", admitió y lamentó el haber caído en el juego de la esposa de Jorge Valdivia.

"A mí no me interesa seguir con esto, me interesa mi familia, mis hijos, mi tranquilidad, estar bien", postuló Ilich.

Y remató una vez más diciendo que "uno sale de un lugar cuando se siente discriminado y hoy día quiero mi tranquilidad. Quiero que valga la pena lo que cociné, lo que aprendí. Quiero que me dejen en paz".