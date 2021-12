Todo apunta a que Perla Ilich quedó saturada con la mala onda de Daniela Aránguiz y este martes se vivió una tensa jornada de grabación en el set de El Discípulo del Chef, atmósfera que habría culminado con la renuncia de la gitana al programa de Chilevisión ante un escenario irremediable de hostilidades en su contra.

La insinuación llegó después de que la esposa de Jorge Valdivia tuvo un problema con Ilich por el uso de una cuchara durante uno de los capítulos y que después terminó tratándola de cochina en redes sociales. Algo que tuvo una furiosa reacción de parte Perla.

Pero este martes, el escenario llegó a un punto crítico y el conflicto en redes sociales provocó inconvenientes directos en la continuidad de El Discípulo del Chef.

Así, mientras en Me Late aseguraban que Daniela tenía detenidas las grabaciones debido a que solicitó una reunión con el productor ejecutivo del programa, Carlos Valencia, Perla tuvo un contacto directo con ellos para describirle la situación.

Fue en ese momento en que insinuó que la pugna entre ella y Aránguiz llegó a tal punto que dejaría su puesto en el equipo verde de Ennio Carota.

"Por un tema de que ustedes conocen mejor los contratos que yo... Por un tema de contratos no me permiten hablar", advirtió Ilich al aire, antes de alejarse del auricular porque un productor de Chilevisión le recalcó que no podía hablar sobre el programa.

Al retomar el teléfono, Perla lanzó la frase definitiva: "ya saben muchas cosas ustedes, pero yo prefiero mi tranquilidad".

"O sea, ¿estaría fuera del programa?", inquirió el conductor Daniel Fuenzalida.

Perla, antes de despedirse, amablemente insistió en decir que "yo prefiero mi tranquilidad. No voy a dejar que nadie me pisotee y me trate mal, porque creo que yo trato con respeto a todo el mundo y veo a todos por igual. No me gusta ver a nadie en menos".

Perla Ilich: ¿Qué dijo la gitana en el live que hizo en Instagram?

Minutos más tarde, la misma gitana inició una transmisión en vivo a través de su cuenta en Instagram, donde recalcó la insinuación sobre su renuncia al programa, aunque no lo dejó establecido claramente.

"Me da mucha pena dejar algo de lado que me encanta, que es la cocina", comentó en primer lugar entre lágrimas, para luego advertir que "hoy día sinceramente fue uno de mis peores días en la televisión, desde que hace mucho tiempo estaba fuera de la televisión".

"Uno siempre tiene que darse a respetar", sostuvo Ilich, subrayando que esto se tiene que dar incluso aunque esto implique discutir con alguien, porque no se puede permitir que te traten de "gorda, que te pasen a llevar, que busquen una reacción mala tuya".

Entonces, Perla lanzó la lapidaria frase: "Daniela Aránguiz es una mujer muy mala, porque me puso en contra de una persona que yo no conocía. Me trataron de gorda, me pasaron a llevar por el hombro".

Eso sí, comentó que "la producción me apoyó" y al mismo tiempo lamentó estos conflictos, porque "uno de mis sueños siempre ha sido la cocina".

"Llegué a este programa con una actitud un poco mandona y después me di cuenta de que no era yo, que no era mi cocina. Le pedí disculpas a mis compañeros", confesó al mismo tiempo.

"Cuando todos dicen '¿por qué perla explota?' Porque no ven todo lo que Perla aguanta", explicó.

"A mí no me gustan los tongos, no me gustan los cahuines. Pero tampoco voy a permitir que me traten mal. Estoy hablando en específico de Daniela Aránguiz, no de la producción de este programa, ni del resto de mis compañeros que entregaron mucho cariño".

"Hoy día creo que yo llegué a mi límite", sentenció antes de que se cortara la transmisión en vivo.