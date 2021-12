La gitana no le perdonó un comentario al aire que lanzó la ex chica Mekano en una historia de Instagram.

El feudo entre Perla Ilich y Daniela Aránguiz sigue creciendo, esta vez con un conflicto que se detonó fuera de la cocina de El Discípulo del Chef y por medio de Instagram, después de que la esposa del Mago Valdivia tratara de "cochina" a la gitana.

La nueva polémica se desató luego de que el maquillador de Aránguiz compartiera una historia en su cuenta de la red social, donde aparecía la ex chica Mekano limpiando un espejo y lanzando una indirecta al aire.

"Hay que ser limpiecita porque imagínate las cochinas. Yo conozco a tantas cochinas que no se lavan ni las manos para cocinar en el programa que estoy, con eso les digo todo, y después se hacen las ofendidas", indicó Aránguiz.

La historia fue rescatada por el ágil responsable de la cuenta @realityculiao, quien la compartió en su perfil y precisamente en los comentarios de esa publicación fue que apareció una iracunda Perla para responderle directamente a Daniela.

Perla Ilich: ¿Cómo respondió la gitana a la indirecta de Daniela Aránguiz?

Perla evidenció que ella no anda con rodeos o acusaciones al aire y le respondió incluso con el @ de Aránguiz.

"Yo no te lo mando con indirectas te lo digo de frente saber por que @danyaranguizf por que eres mala fría arpia. Venenosa. Por que intenté conocerte intenté No juzgarte y. Solo me doy cuenta que no se puede esperar más de ti", indicó Ilich.

Lee el mensaje completo a continuación:

Perla Ilich: ¿La gitana le dedicó un segundo mensaje a Daniela Aránguiz?

Poco después de la publicación en la cuenta de @realityculiao, Perla compartió un mensaje en su propia cuenta de Instagram, donde le lanzó una nueva respuesta a Daniela Aránguiz.

La furia de Ilich aún no se agotaba y le envió otra nota aclaratoria: