Perla Ilich está teniendo una semana intensa. Primer se agarró con Katherine Orellana a través de redes sociales y en el más reciente episodio de El Discípulo del Chef tuvo un duro encontró con Daniela Aránguiz.

El conflicto se desató durante la primera prueba de la noche. Al momento de entregar las instrucciones, chef Ennio Carota eligió a Aránguiz como capitana, lo que provocó el disgusto de sus compañeros.

Más tarde, los cuestionamiento de la ex chica Mekano terminaron por incomodar a Perla, quien terminó explotando en un grito: "¡Paciencia!".

La situación escaló aún más cuando dado un momento Aránguiz le preguntó a la gitana si la cuchara que iba a usar en la olla estaba limpia o no.

"Dani, ¿cómo voy a meter una cuchara que me metí a la boca?", reaccionó rápidamente Perla. Daniela entonces retrucó: "Estoy preguntando...".

"Pero es que es tonto lo que preguntas, porque yo no puedo meter una cuchara que me metí a la boca", le insistió Perla. Y Aránguiz tampoco se rindió ya molesta comentó: "Lo he visto, no contigo pero lo he visto".

Perla terminó retirándose del estudio entre lágrimas por unos minutos y en entrevista fuera de la cocina expuso que su compañera de equipo le empujó la mano cuando trataba de probar una de las preparaciones.

"Me preguntó si la cuchara estaba usada, pero me pareció súper desubicado de su parte, porque hay muchas maneras de decirlo. Yo creo que es una falta de respeto", lamentó.

Daniela Aránguiz luego intentó defenderse, explicando que "soy una persona muy cuidadosa con el aseo personal y creo que lo he demostrado en todos los capítulos".

"Soy muy cuática, entonces yo vi que ella estaba viniendo con la cuchara y la agarré de la mano. Sentí que tenía que frenarla en el momento, porque yo estaba revolviendo la olla y de repente veo una cuchara y fue como... ¿está limpia?", explicó.

El Discípulo del Chef: ¿Cómo terminó la pelea entre Daniela Aránguiz y Perla Ilich?

La pelea cobró tanta fuerza que Carota tuvo que intervenir, y ambas involucradas terminaron defendiéndose.

"Yo no voy a aguantar que me grites", le espetó Aránguiz a Perla, para luego obtener como respuesta: "Y yo no voy a aguantar que me tires la mano de la olla, somos un equipo".

Entonces, Carota gritó: "¡Paramos! Necesito armonía en la cocina, no necesito eso. Por favor, me quedan 30 minutos y no vamos a poder terminar porque estamos peleando".

"Partimos de cero, borrón y cuenta nueva, ¿ya? Necesitamos que terminemos este menú y quiero que cuando prueben este plato, las dos se lleven los aplausos", expuso el chef.

Daniela Aránguiz luego se victimizó, al saber que siempre queda "como la mala".

"Yo trabajo desde los 16 en televisión y creo que nunca había llorado. Me sentí como sobrepasada. Heavy", comentó.