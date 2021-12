Un momento lleno de tensión fue el que se vivió en el capítulo de El Discípulo del Chef este miércoles, cuando fue eliminado el ex futbolista Rodrigo Goldberg. Esto al punto de que el también comentarista deportivo se retiró del set sin decirle adiós a nadie.

Los equipos que se enfrentaron en el duelo final fueron el verde y el rojo, momento en el que tuvieron que cocinar pollo en tres diferentes técnicas: frituras, olla a vapor y pollo horneado.

60 minutos después los platos se presentaron ante Carolina Bazán, quien debió evaluarlos. Fue el equipo verde el que perdió el desafío, por lo que Ennio Carota debía decidir a qué integrante eliminar.

Y cuando muchos pensaron que el chef podría haber elegido entre Perla y Daniela por un tenso enfrentamiento que tuvieron en un principio, finalmente decidió despedir a Goldberg.

"Yo agradezco la pasión y las ganas de quienes quieren estar en esta cocina. Eso es muy importante, el compromiso. Y debo sacar a alguien que por ahí no está tan motivado, o no está comprometido lo suficiente para fortalecer este equipo", explicó Carota.

Evidentemente sorprendido y molesto, Rodrigo sólo comentó "gracias chef", y terminó evacuando velozmente, sin despedirse de ninguno de sus compañeros.

"Me hubiese gustado despedirlo pero aparentemente no le gustó", replicó Carota.

El Discípulo del Chef: ¿Por qué reaccionó así Rodrigo Golberg ante su eliminación?

El Polaco, ya fuera de la cocina, explicó que decidió irse rápidamente porque "hubiera sido peor que me quedara".

"Me siento muy mal. Yo puedo aceptar que él considere que yo cocino mal, puedo aceptar que considere que no tengo la técnica de cocina... ¿pero decir que no tengo la motivación? Eso me dolió, me dolió mucho".

"Yo lo pasé el descueve, muy bien. Son un equipo increíble, todos. Me voy con un recuerdo de cada uno de ellos atómico, aprendí un montón de cosas que en mi vida hubiera aprendido", recalcó Goldberg.

Antes de cerrar, Rodrigo expuso que le habría gustado irse "de otra manera. No así".