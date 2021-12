Katherine Orellana está completamente desatada y así como disparó contra Andrés Caniulef, tratándolo de "gil cu****", también criticó a los responsables de El Discípulo del Chef, a una semana de que la expulsaron del programa de Chilevisión.

Los descargos los hizo a través de sus historias en Instagram, donde la ex chica Rojo quiso aclarar su perspectiva sobre la salida del espacio televisivo gastronómico, donde fue eliminada después de que se ausentó de la competencia.

"Ahora voy a contar la verdad. El Discípulo del Chef no me mandó un auto, porque a mí me hicieron un portonazo y los hueones me dejaron tirá, así que la irresponsable no soy yo", reclamó en primer lugar.

También lamentó que "son bastardos los hueones, porque me han dejado como el hoyo todo el rato, así que basta".

Katherine Orellana: ¿Por qué expulsaron a la ex chica Rojo del programa de Chilevisión?

Katherine Orellana fue expulsada de El Discípulo del Chef después de reiteradas ausencias, en una eliminación que tuvo lugar el jueves pasado.

La circunstancia era compleja, pero existió consenso: Orellana debía abandonar el programa por irresponsabilidad.

Ennio incluso intentó llamarla pero no hubo respuesta, con lo que la decisión quedó zanjada, ya que sería "injusto" eliminar a uno de los que sí estuvieron presentes.

La conductora Emilia Daiber aceptó la decisión, sobre todo por que "esta competencia es de trabajo y también de respeto".