Cuando parecía que la calma era protagonista en el reino de Katherine Orellana, la ex cantante de Rojo decidió liberar toda su avasalladora furia en contra de su propia familia, momento en que lo más suave que les dijo fue "interesados", ya que también los trató de "bastardos" y "giles cu*****".

El arrebato de Orellana llega justo después de que la echaron de El Discípulo del Chef por irresponsabilidad y ahora a través de las historias de su Instagram, la mujer no dejó títere con cabeza para referirse a la forma en que sus parientes buscan relacionarse con ella.

"Una tía me dice 'a mí no me gusta el cahuín, pero deja escucharlo', que no... no es cahuinera", parte diciendo.

Y entonces lanza un "me importa un reverendo pi** toda mi familia porque son todos unos hue**** interesados. Cuando yo estaba en Rojo llegaban todos los hue**** al asado, pero ahora los giles cu***** no son cahuineros, no son nada, se hacen los hue**** giles cu***** interesados".

Katherine Orellana: ¿Por qué está tan molesta con su familia?

Su molestia no quedó ahí y contraatacó: "lo peor es que todos le prestan ropa a mi mamá, porque les presta plata porque son todos unos interesados de mier... ¿O no te acordai tía que te prestan plata?".

"Yo hace mucho tiempo no comparto con nadie de mi familia porque son unos interesados de mie**, porque son aprovechadores", subrayó completamente descompuesta.

"Después todos me preguntan '¿Kathy qué te pasa?', si imagínate en mi propia familia me flagelan brígido, son todos tan bastardos".

"Que existe el respaldo de esto porque tengo a mi tía grabada en voz, la estupidez que me dice, 'a ver cuéntame' y después me dice 'no me metai en tus cahuines', pero le tengo que contar primero", lamentó.

Eso, para luego arremeter de nuevo: "la capacidad de cara de raja de algunos tíos que tengo, haciéndose los hue*** que no les gusta el cahuín, pero opinan por todo".

"Son hartos los que tienen dramas familiares, empecemos a descartar a los giles cu***** no hay familia, la familia es la que uno escoge", remató Katherine, sin dar mayores detalles sobre lo que detonó su ira.

El video fue capturado y compartido en Instagram por @realityculiao: