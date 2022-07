La ex chica Rojo lanzó una colección de preocupantes palabras por medio de las historias de su Instagram.

Curiosidad es poco decir en cuanto a lo que ha provocado Katherine Orellana en redes sociales en las últimas horas. La ex chica Rojo compartió un video en el que aparece al borde de las lágrimas y el colapso emocional.

La publicación se dio a través de las historias de su Instagram, donde entregó una serie de preocupantes palabras, confesando el mal estado anímico en que se encuentra.

¿Qué le pasó a Katherine Orellana?

"Buenos días, cómo les baila… a todos mis pecadores del mundo", parte indicando la figura televisiva, hablando directamente a la cámara de su teléfono, antes de su intempestivo desahogo.

Y entonces se lanza con la confesión: "Estoy hecha mier**".

"No importa, pero ya me paro. Esa la hue... que quería explicarles, me paro", dijo antes de cerrar y dejar a todos sus seguidores preguntándose sobre las razones que dejaron en tal estado anímico a Orellana.

Hasta ahora no hay pistas.