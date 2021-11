El Discípulo de Chef sigue alimentándose de polémicas protagonizadas por Daniela Aránguiz, quien ahora tuvo un particular encontró con la figura de la telerrealidad Perla Ilich.

El conflicto se detonó cuando la gitana junto a Patricio Sotomayor, decidieron incomodar a la ex Mekano y a Ignacio Garmendia, intentando que no se dieran cuenta, para terminar tratándolos de cuicos.

"La Daniela hace la hue... que quiere", propuso en voz baja Sotomayor. Eso, para que luego Perla complementara el comentario con su propia y lapidaria opinión: "cuicos con cuicos se entienden, nosotros somos más del pueblo".

Pero la pareja de bromistas no contaba con la fina capacidad de audición de la esposa de Jorge Valdivia, quien con la actitud confrontaciones que la caracteriza terminó encarando a la gitana sin asco.

"Oye Perla, deja de pelarnos. ¿Por qué nos estás pelando?", le lanzó Aránguiz, sin filtro aunque aún con todo medio en broma.

Garmendia se lo tomó mejor y no dejó que lo subyugaran las pasiones: "lo dijo desde el humor", comentó.

Para luego añadir que "yo lo tomo así. Lo mejor es tener una buena actitud, de ánimo y cooperación".

El Discípulo del Chef: ¿Qué dijeron Daniela Aránguiz y Perla Ilich tras el conflicto?

Más tarde, en las entrevistas fuera de la cocina, Daniela Aránguiz y Perla Ilich comentaron con más calma el incidente.

Ilich quiso aclarar que "yo molesto a la Dani en buena onda. Tenía una percepción negativa de ella, pero siento que nos llevamos bien y nos podemos llevar mejor".

Pero Daniela fue más categórica al reconocer que no tiene mala onda con sus compañeros, pero "si me buscan, me encuentran, pero mientras no me busquen, yo no tengo por qué tener problemas con nadie. Todo el mundo conoce que soy brava".