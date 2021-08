Perla Ilich recuerda presentimiento que tuvo la última vez que vio a el Cangri: "Le dije no vayas para allá"

La ex chica reality Perla Ilich, reconocida por protagonizar el docureality de Canal 13 "Perla, tan real como tú" del año 2011, estuvo presente en el programa de conversación de Chilevisión "Podemos Hablar", en donde habló sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional.

En el espacio también se encontraban como invitadas la conductora de tv María Luisa Godoy, la actriz Angélica Castro, la diputada Camila Flores y la ex Mekano Daniela Aránguiz.

En el espacio denominado ‘Punto de Encuentro, el conductor Julián Elfenbein pidió que den un paso adelante quienes de los presentes “se arrepienten de algo que dijeron o hicieron”, momento en el cual Perla avanzó desde su lugar y contó su experiencia.

La joven se refirió a la pérdida de su amigo Sebastián "Cangri" Leiva, joven conocido por su participación en "Perla" y luego en el spin-off "Cangri y Dash" el cual protagonizó con Maickol González. Leiva falleció en febrero de 2019.

“El Seba, el ‘Cangri’, la última vez que él llegó a mi casa, lo digo ahora, porque mucha gente me comenta cosas, me arrepiento de algo. De que el día en que él llegó a mi casa no haberlo abrazado más”, recordó.

Luego agregó: “Yo le dije no ‘vayas para allá’. Sentí esa intuición. Se lo dije y de eso no me arrepiento, pero sí me arrepiento de no haber insistido, porque él me hacía caso”.

Señaló que tuvo un presentimiento cuando él le contó que se dirigía al país vecino. “Cuando supe que viajaba a Bolivia, le dije ‘no vayas’. Sentí una cosa extraña en ese momento, hoy me arrepiento de no haber sido más enfática”, reveló visiblemente emocionada.