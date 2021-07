¡Put* que tiene plata este hue**!: La divertida reacción de Perla Ilich al conocer la casa de Andrónico Luksic

La ex chica reality Perla Ilich estuvo presente en el programa de conversación de Chilevisión “Podemos Hablar” en donde reveló distintas anécdotas de su vida.

La joven se hizo conocida al protagonizar el programa de docurealidad de Canal 13 “Perla, tan real como tú” durante el 2011 y reveló una divertida anécdota que involucra al dueño de la estación, Andrónico Luksic.

“Cuando estaba en el peak de mi fama, chica, 18-19 años, me llama la secretaria de un hombre muy respetado, querido en Chile, Andrónico Luksic… yo no sabía quién era. Me dice, ‘lo que pasa es que hay una comida a la que van a asistir muchas personas del canal, como rostros importantes y don Andrónico decidió que puedes asistir a su casa…'”, comenzó señalando Perla.

Señaló que mientras estaban en la comida le reveló a uno de los asistentes impresionada por el hogar de Luksic. “¡Puta que este hueón tiene plata! ¡cacha la mansa casa!’”

La joven comentó que el empresario estaba cerca y escuchó su comentario. “Él se ríe y se da vuelta y me dice: ‘Hola, yo soy Andrónico’, y ahí empezamos a conversar”, recordó.