"El racismo es algo horrible": Perla Ilich sale a explicar acusaciones de hacer "perro muerto" en Pucón

La gitana Perla Ilich tuvo que salir a dar explicaciones después de que se vitalizó una fuga en su contra a través de Facebook, en la que se le acusaba de haber concretado un "perro muerto" o la práctica de retirarse de un local sin pagar lo consumido, junto a un grupo de amigos en la localidad de Pucón.

"A todos los dueños de locales de Pucón, hay un grupo de gitanos acompañados de una ex famosa llamada Perla, que están haciendo PERRO MUERTO acaban de irse sin pagar una cuenta de alto monto", alertaba en un grupo de la red social Vicente Duarte Carvajal.

La queja del locatario se vitalizó a tal punto que fue inevitable para la ex chica reality salir a entregar su versión de los hechos, algo que hizo a través de su Instagram y curiosamente compartiendo pantallazos de la misma funa, además de la rectificación hecha por el mismo Duarte sobre el malentendido.

"Hace un par de Días fui con un grupo de amigos a comer a un restaurant en Pucón como cualquier persona y llegó una persona gitana también con su familia a comer ahí lamentablemente hubo una confusión y esa persona no pudo cancelar la cuenta", partió diciendo Perla en su perfil.

Esto para luego continuar explicando que "yo con mi familia en mi mesa y mi grupo de amigos salimos normal porque todos pagamos nuestras cuentas".

"Cuando salí del restaurant Un mesero corrió detrás de mí para decirme que un gitano no había pagado la cuenta le expliqué que yo no me puedo hacer cargo por todos los gitanos de Chile por ser conocida El me pidió disculpas y me dijo que yo estaba en lo cierto".

"Le mostré mi boleta me dijo que no era necesario y me dio un buen trato aún así el restaurant público Nombrándome a mí en su publicació Que un grupo de gitanos que estaba conmigo estaban haciendo perro muerto o gato muerto no sé cómo se le llama en los restaurantes de Pucón cosa que de mi parte y de la parte de mis amigos no fue así le dije al mesero que trataría de ubicar esa persona porque yo no me encontraba en un campamento gitano me encontraba en cabaña", aclaró la ex figura de Canal 13.

Finalmente, Perla lanzó una reflexión en torno al lamentable episodio: "El racismo es algo horrible y algo que detesto Lamentablemente por haber sido conocida la gente toma peso en la persona que no tiene la culpa Traté y contacté a esa persona explicándole lo que había pasado y esa persona al día siguiente fue de inmediato con su familia al restaurant Explicó que él pensaba que su esposa había pagado y ella salió primero con sus hijos y pagó su cuenta Y el restaurant luego puso una publicación pidiéndome disculpas por haberme nombrado en el incidente que ellos tuvieron".