Esta semana la ex participante del programa culinario de CHV reveló que fue víctima de un robo en su domicilio.

La ex participante de El Discípulo del Chef Perla Ilich sufrió un robo durante la madrugada del martes en su domicilio. La gitana sintió ruidos en su jardín, su esposo, Nino, fue a revisar que los provocaba, sin embargo, no encontró nada en ese momento.

En conversación con LUN, la ex participante del programa culinario de CHV, entregó detalles de lo sucedido. "Dormí un rato más como hasta las siete y media, A esa hora me levanté para ir a hacer compras, pero, al salir de la casa, vi que nuestro auto estaba medio abierto. Me acerqué y vi que dieron vueltas los sillones, faltaban todas las bolsas de compras e incluso forzaron la maleta".

Luego añadió que cree que lo más probable es que hayan estado abiertos los vehículos, porque estaban al interior de su patio. "Nos robaron productos que habíamos comprado en el Homecenter, zapatillas de los niños, ropa, algunas cosas de patio que ni siquiera eran mías e incluso los documentos del auto que, por fortuna encontró un vecino tirados a unas tres cuadras de mi casa. En total perdí unos 300 mil en especies", señaló Ilich.

Sobre cómo ingresaron los delincuentes, Perla señala que cree que ingresaron a su domicilio saltando desde el techo de sus vecinos, ya que la reja de su casa es de más de dos metros.

"Me di cuenta de esto al revisar los monitores porque mi casa tiene muchas cámaras de seguridad. El ladrón rompió la protección de la reja, pero no pudo abrir, así que decidió robar en los autos y más encima después se metió a la casa de un vecino a hacer exactamente lo mismo".

Concluyó señalando que afortunadamente a ellos no les pasó nada agregando que su hijos ·siguen aterrados" por lo sucedido.

A través de sus redes sociales Ilich ha compartido más información sobre el complejo incidente del que fue víctima. Revisa sus publicaciones a continuación.