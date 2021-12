Daniela Aránguiz responde a furiosa reacción de Perla: "Preocupá de trabajar y no de pelar a la otra gente que no me interesa"

El conflicto entre Perla Ilich yDaniela Aránguiz alcanzó nuevos niveles, incluso fuera de la cocina de El Discípulo del Chef. Ahora la esposa del Mago Valdivia tuvo una críptica respuesta para la furiosa reacción que tuvo la gitana luego de ser tratada como "cochina".

"Hay que ser limpiecita porque imagínate las cochinas. Yo conozco a tantas cochinas que no se lavan ni las manos para cocinar en el programa que estoy, con eso les digo todo, y después se hacen las ofendidas", indicó primero Aránguiz.

La respuesta de Ilich fue sin filtro: "Yo no te lo mando con indirectas te lo digo de frente saber por que @danyaranguizf por que eres mala fría arpia. Venenosa. Por que intenté conocerte intenté No juzgarte y. Solo me doy cuenta que no se puede esperar más de ti".

A eso, la gitana sumó otro furibundo mensaje, porque realmente se indignó con el trato que le dio Aránguiz, sin siquiera hacerse cargo de sus declaraciones.

Daniela Aránguiz: ¿Cómo le respondió la esposa del Mago Valdivia a Perla Ilich?

"Preocupá de trabajar y no de pelar a la otra gente que no me interesa", dijo Aránguiz en primer lugar.

La respuesta de la ex chica Mekano como ya es usual llegó a través de las historias de su Instagram tarde en la noche, justo cuando iba saliendo de Chilevisión tras grabar un nuevo episodio de El Discípulo del Chef.

"Me han mandado un montón de cosas de lo que acaba de subir, la verdad es que yo no doy explicaciones, pero como se hizo público mejor darlas altiro", admitió la mujer del futbolista.

Y luego añadió: "jamás me van a escuchar hablar del cuerpo, del físico de una persona, menos en los tiempos que estamos ahora. Más adelante me van a entender lo que estoy hablando".