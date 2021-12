La tarde de este martes, Perla Ilich insinuó que renunció al programa El Discípulo del Chef, tras días de conflictos con Daniela Aránguiz que partieron en televisión pero que derivaron a las redes sociales. Y tras eso, se desahogó una vez más, dándole un ultimátum a la esposa de Jorge Valdivia.

Todo partió por el uso de una cuchara en el espacio de Chilevisión por el que se generó toda una batahola. Aparte de ese cuestionamiento, más tarde Daniela tildó de "cochina" a Perla, con lo que le colmó la paciencia a su compañera del equipo verde.

Ilich entonces respondió: "¿Por qué eres mala, fría, arpía, venenosa?". Allá fue también Aránguiz hasta su Instagram para comentar al aire que andaba "preocupá de trabajar y no de pelar a la otra gente que no me interesa".

Entonces, vino el pseudo anuncio de Perla, ya que no puede hablar mucho más debido a los contratos con Chilevisión. "Daniela Aránguiz es una mujer muy mala", sentenció, dando a entender que su conflicto con la hermana de Rigeo desembocó en su partida voluntaria de la competencia gastronómica.

Perla Ilich: ¿Qué dijo la gitana en su nueva transmisión en vivo?

"Estoy cansada psicológicamente, me siento mal. Quiero pedirle a Daniela Aránguiz que no me nombre más", indicó al salir al aire a través de Instagram.

En un registro capturado por el siempre atento responsable de la cuenta @realityculiao, también se escucha a Perla indicar que "el maltrato, la agresión o la violencia no se hace solamente pegándole a alguien sino también psicológicamente y yo lo he vivido".

"No busco ningún show, yo entré a este programa porque vi una oportunidad de trabajo y porque me gusta la cocina, no porque fuera un programa de farándula porque para eso no entro".

"Hoy día publicaron nuevas cosas, dijeron que yo había hablado del físico de una persona que entró al programa, que yo no puedo mencionar por un tema de contrato, cosa que con esa persona se hablo, que hasta se lo tomó para la risa, fue que se dijo que tenía muy poquito poto y que era flaquita", admitió Ilich.

Por otro lado, reconoció que "yo soy rellena, tengo rollos y las pechugas como una mamá que amamantó a tres guaguas. No soy nadie para criticar y fomentar el odio de hablar del cuerpo de otras personas".

Y fue en ese momento en que sacó la artillería pesada para utilizar como blanco a la esposa del Mago: "Deja tu veneno Daniela Aránguiz para otro lado, no me persigas más, trata de ser tú pero no conmigo, búscate a otra a quien molestar porque de verdad no quiero que me nombres más, quiero que me dejen vivir en paz".

"Yo llevo años alejada de la televisión y si decidí entrar a este programa fue por un tema de cocina".

"Haz tu vida, persigue tus sueños, sé un poco más humilde, que Dios cambie tu corazón, pero no me trates a mí de juzgar a alguien o burlarme del cuerpo de alguien, yo soy la menos indicada", puntualizó.

Antes de cerrar y siempre dirigiéndose a Aránguiz, Perla le recalcó que "no hables más de mí", esto sobre todo a propósito de que "hoy día lograste lo que querías, actuaron de una manera muy fea y lo sabes".

"Déjame vivir en paz, haz tu vida que yo veo la mía y deja de burlarte de la gente", remató.