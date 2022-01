A diferencia de sus días pasados, Arturo Vidal se ha vuelto un intenso usuario de redes sociales y ahora no sólo hizo una actualización sobre las actividades que está realizando, sino que le dedicó un amoroso mensaje a su pareja, la modelo Sonia Isaza.

Fue a través de Instagram que el volante le extendió las sentidas palabras a la colombiana, junto con las que compartió un par de fotos en las que aparecen juntos, incluso reveló cómo le dice en la intimidad.

"No hay nada mejor y que me dé más energía que llegar a casa y que me esté esperando mi mamácita @niaisazaoficial ❤️ y mi pandita ����", indicó el King.

En tanto, en la sección de comentarios obtuvo de vuelta una apasionada respuesta de parte de ella: "TE AMO MI AMOR! MI KING!❤️����❤️".

Y él le mandó de vuelta un "yo igual mi vida".