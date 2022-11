¿Cuándo sale? Disney Plus estrena el especial de navidad de Guardianes de la Galaxia

El próximo lanzamiento de Marvel Studios es el especial de navidad de Guardianes de la Galaxia. Si no sabías de esta próxima producción, pues anota la fecha de estreno porque de seguro nos sacará muchas sonrisas.

¿Cuándo se estrena el especial de navidad Guardianes de la Galaxia?

El 25 de noviembre se podrá ver el especial navideño por la plataforma streaming de Disney+.

James Gunn es la mente detrás del especial navideño

James Gunn vuelve a Marvel, escribiendo y dirigiendo Guardianes de la Galaxia: Vol 3, la tercera y última cinta de la franquicia. Antes del épico final del grupo de superhéroes, veremos un intermedio especial: 'The Guardians of the Galaxy: Holiday Special - Especial Navidad’.

En conversación con The Hollywood Reporter, Gunn declaró algunos detalles sobre el especial navideño, como por ejemplo el poco tiempo que tardó en dar con la historia, en comparación a la tercera entrega de la saga. “Seré sincero, escribí el guión en unas pocas horas; simplemente salió de mí. Fue muy fácil. Todo lo relacionado con el rodaje fue fácil. Todo lo relacionado con sacar las interpretaciones de la gente fue fácil, mientras que Volumen 3 fue una tortura en todos los sentidos”.

Además, James Gunn señaló que pudo construir los dos proyectos de forma paralela. “Las rodé de forma simultánea. Una de las grandes ventajas fue introducir elementos en la película que luego no tendré que explicar al principio de la tercera, como Cosmo el perro espacial o dónde viven, o introducir su nave espacial, la Bowie, que, en la vida real, es este plató de cuatro pisos. Es el plató más increíble en el que he estado nunca, y pudimos utilizarlo con el dinero de Volumen 3 en el especial. De otro modo, no habríamos tenido ese dinero para construir estos decorados de un millón de dólares”.

Por otro lado el especial ya ha recibido muy buenas reseñas de quienen han tenido la oportunidad de verlo.

¿Cuál es la sinopsis del especial navideño de Guardianes de la Galaxia en Disney +?

Peter Quill está muy triste por perder a Gamora en Avengers: End Game, es por eso que sus amigos Drax y Mantis se les ocurrirá darle un regalo de noche buena. ¿Cuál será?. El mismisimo actor Kevin Bacon quien fue el idolo de Peter.

¿Podrán raptar al actor al universo espacial?. Eso está por verse.