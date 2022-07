Guardianes de la Galaxia vol. 3 del director James Gunn es una de las películas de Marvel más esperadas debido a que será la última de la trilogía de los Guardianes. Si bien, en la Comic-Con de San Diego, los asistentes pudieron ver un primer tráiler, este no fue publicado en internet como los demás.

De acuerdo a Variety, en el video se pudo ver que Gamora ya no recuerda a sus compañeros de equipo. Eso no es todo porque también se mostró el origen de Rockey, a Groot como un adulto joven y a un Adam Warlock, interpretado por Will Poulter, completamente dorado y súper aficionado.

El adelanto además confirmó que Maria Balakova, actriz nominada al Oscar por Borat 2, interpretará a Cosmo, el perro espacial.

Esta última producción traerá de regreso a Chris Pratt como Star-Lord, Zoe Saldana como Gamora, Dave Bautista como Drax the Destroyer, Bradley Cooper como Rocket Raccoon, Vin Diesel como Groot, Karen Gillan como Nebula, Pom Klementieff como Mantis, Sean Gunn como Kraglin y Elizabeth Debicki como Ayesha.

¿Por qué el tráiler de Guardianes de la Galaxia vol. 3 no está en línea?

El motivo por el que el tráiler de Guardianes de la Galaxia vol. 3 no está disponible en internet es porque los efectos visuales no están listos. De hecho, el mismo Gunn utilizó su cuenta de Twitter para explicar los motivos.

"Ojalá tú también lo hubieras visto", dijo en respuesta a un fan que estaba molesto por la decisión de Marvel de no publicarlo. “Pero no es solo Marvel, también soy yo. Aunque me encanta el adelanto, algunos efectos visuales no están donde me gustaría que estuvieran para vistas repetidas e inspección detallada (recuerda que no terminamos hace mucho), ¡así que tendrás que esperar un momento! ¡Lo siento!".

Guardianes de la Galaxia vol. 3 se estrenará el 5 de mayo de 2023.