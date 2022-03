El director James Gunn entregó detalles del especial de festividades en Disney de The Guardians of the Galaxy.

Gunn ha señalado que el especial navideño se desarrolla entre los eventos de Thor: Love and Thunder (que saldrá el 22 de julio) y Guardians of the Galaxy Vol. 3 (actualmente programado para mayo de 2023).

Gunn, quien escribió y dirige el especial navideño señaló a Radio Times que la experiencia ha sido "totalmente ridícula", y agregó que "todos los días no podemos creer que lo estamos haciendo".

Asimismo, señala: “A todos nos encanta. Es diferente a todo lo que alguien haya visto antes”, agregó. “No puedo esperar a que la gente lo vea”.

Gunn luego admitió en Twitter: “Por lo general, creo que lo que estoy haciendo actualmente es lo mejor que he hecho. Dicho esto, realmente me encanta [el especial navideño] y creo que la gente estará muy feliz esta Navidad con lo que estamos creando”.

Cuando un fanático le preguntó sobre el tiempo de duración del especial navideño de The Guardians of the Galaxy, Gunn dijo: "Es una duración especial de televisión".

De igual manera el director reveló a sus fanáticos que un nuevo personaje del Universo Cinematográfico de Marvel estará presente en la cinta.