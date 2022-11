Los super héroes también tienen espíritu navideño y así lo demostrarán Los Guardianes de La Galaxia con su nuevo especial de noche buena donde aparecerán todos tus personajes favoritos mientras decoran los pasillos de luces y nos contagian de energía hogareña.

¿Dónde puedo ver el especial de navidad de Los Guardianes de La Galaxia?

Esta nueva producción dirigida por James Gunn se podrá visualizar el 25 de diciembre en Disney+.

¿De qué tratará el especial de navidad de Los Guardianes de la Galaxia?

Star-Lord (Chris Pratt) aún no sabe que recibirá el regalo más preciado: el mismisimo Kevin Bacon. El actor se interpretará a si mismo y será convocado por Drax (Dave Bautista) y Mantis (Pom Klementieff) como una solución al dolor de Star-Lord por perder a Gamora (Zoë Saldaña). Pues bien, viajarán al planeta Tierra solo para ir a la puerta del actor preguntando por "el legendario Kevin Bacon", pero asustan a la estrella de Footloose estrellándose contra su casa. Es ahí cuando Drax le dice: "¡Te vienes con nosotros como regalo de Navidad!" mientras el actor sale disparado.

En conversación con Access, Kevin Bacon se refirió a su participación del especial navideño. "No quiero hacer demasiados spoilers, pero puedo deciros que me interpreto a mí mismo. Puedo deciros que hay una conexión con el mundo de los Guardianes de la Galaxia. Puedo deciros que hay música involucrada. Puedo deciros que los propios Guardianes estarán allí, tendremos la oportunidad de interactuar de una manera divertida y creo que en realidad un poco conmovedora, que es todo lo que debería ser un especial de Navidad".

¿Cuál es el reparto del especial de navidad de Guardianes de la Galaxia?

El especial que podrá verse por Disney + fue anunciado por primera vez por el jefe de Marvel, Kevin Feige, en 2020, contará con la presencia de Nebula (Karen Gillan), Kraglin (Sean Gunn), Groot (Vin Diesel) y Rocket (Bradley Cooper). Pero eso no es todo porque hay un personaje que regresa, se trata de Michael Rooker, a pesar de que su personaje Yondu murió en Guardianes de la Galaxia Vol. 2, así como de la banda The Old 97's, porque no puede haber un Holiday Special sin una actuación musical acorde a la ocasión.