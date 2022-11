El Universo Cinematográfico de Marvel tiene una nueva entrega, se trata de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, la cual perfila como un cierre para la trilogía. Así mismo, tanto James Gunn como Dave Bautista han declarado que la cinta marcará su despedida de la franquicia, lo que hace la cinta mucho más especial y Zoe lo sabe.

¿Qué dijo Zoe Saldana sobre el futuro de Gamora en el UCM?

Durante una conversación con Variety, la actriz indicó que no tiene nada en contra de la popular franquicia de superhéroes de Marvel, por lo que la puerta estaría abierta en volver a participar en una cuarta parte de la franquicia.

Por otro lado, Zoe que intepreta al querido personaje de Gamora declaró que extraña a su personaje, sin embargo, no siente nostalgia para nada respecto al extenso proceso de maquillaje que conlleva plasmar a la guerrera.

“Nunca puedo decir que no a nada, pero ¿a ese maquillaje verde? No me molestaría si no volviera a suceder”, dijo Saldana entre risas. “Extraño a Gamora, pero no extraño las llamadas a las 3:30 am y las sesiones de maquillaje de cinco horas y las visitas al dermatólogo después”

También, la interprete expresó su estima por la cinta como también su satifacción por haber participado en la producción. “Cada vez que conoces a ese niño de 8 años o ese papá y mamá o esos fanáticos generacionales que me recuerdan que lo que hice fue especial para ellos, me hace no ser cínica sobre Marvel. Me hace entender que las audiencias más jóvenes deben dejar de ser ignoradas”, comentó Saldana. “Ellos también tienen sentimientos y si algo los impacta, solo porque lo consideremos estúpido, inmaduro o jocoso, no significa que no sea especial”.

¿Cuándo se estrena Guardianes de la Galaxia vol.3?

La cinta de Marvel Studios se podrá ver en la pantalla grande el día 5 de mayo de 2023.