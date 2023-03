Este domingo 12 de marzo se realiza la 95° edición de los Premios Óscar y Avatar 2 busca triunfar no solo en la categoría de Mejor Película, sino que además como Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales.

Avatar: The Way of Water (en inglés) o Avatar: El camino del agua (en español) tardó 13 años en llegar a los cines luego del estreno de Avatar, la película que revolucionó el cine en 2009.

James Cameron planea cuatro secuelas para esta historia y esta es la primera de ellas. Avatar 2 se sitúa 16 años después de los acontecimientos de Avatar. Jake Sully es el jefe del clan Omaticaya y forma una familia con Neytiri, con quien ahora tiene cuatro hijos: Neteyam, Lo'ak, Tuk y Kiri.

Luego de más de una década de vivir en paz, los humanos regresan a Pandora para colonizar el lugar y a cobrar venganza por lo ocurrido años atrás, cuando los Na'vi lograron repeler la primera invasión humana.

Sin tener otra opción Jake y su familia deben luchar para sobrevivir del ataque de la gente del cielo. Esta antigua amenaza pone en aprieto a los personajes, cada uno con sus propias intenciones, pero siempre con la intención de permanecer juntos.

La nueva película trae de regreso a gran parte del elenco, pero también introduce a bastantes nuevos personajes, quienes adquieren gran protagonismo, reflejado en el tiempo que permanecen en pantalla.

Esto podría parecer inquietante para los fanáticos de la película original, pero lo cierto es que la transición ocurre de manera natural. La extensión de la película, que es de 3 horas y 10 minutos, da espacio para que cada personaje obtenga el tiempo suficiente para birllar, sin que parezca forzado.

La historia es típica del cine épico, con escenas inspiradoras e imnotizantes que hacen olvidar al público que está más de tres horas delante de una pantalla.

¿Qué posibilidades tiene Avatar 2 en los Oscar 2023?

A diferencia de Avatar, que tuvo 9 nominaciones, Avatar 2 obtuvo solo cuatro en los Oscar 2023. Pero aquello no es algo que hay que mirar como un punto en contra, considerando que la cinta de 2009 fue una revolución para su época.

Avatar: El camino del agua compite en la categoría de Mejor Película con otras grandes producciones como Todo en Todas partes al Mismo Tiempo, Sin Novedad en el Frente, El Triángulo de la Tristeza y Los Fabelman. Esto hace difícil su camino a la victoria, tomando en cuenta el impacto que han tenido algunas de estas películas.

Sin embargo, cuándo se trata de efectos visuales se podría decir que Avatar 2 es inigualable. No hay que arriesgarse a decir que la película de James Cameron tiene el premio asegurado, pero sería sorprendente para muchos si ocurre lo contrario.

Habrá que esperar a la nueva edición de los premios este domingo para ver cómo se desenvuelve la ceremonia y cuántas estatuillas logra llevarse Avatar 2 este año.