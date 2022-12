Tras su llegada a los cines, en diciembre de 2009, Avatar atrajo a millones de espectadores en todo el mundo. Ahora con su segunda parte, Avatar 2: El sentido del agua, la cinta logró dejar a la crítica con la boca abierta, recaudando un gran monto tras casi dos semanas de estreno. Descubre la cifra y conoce cuánto le falta para ser la cinta más vista en la historia del cine.

¿Cuál es la impresionante recaudación de Avatar 2 y a cuánto está de ser la más vista del cine?

¿Están preparados?, el estreno de Avatar 2: El sentido del agua, ha recaudado a nivel mundial casi los 900 millones de dólares, y la estimaciones hablan de que superará los 1.000 millones de dólares antes de que acabe el año. Según fuentes de The Hollywood Reporter, Avatar 2, posee un presupuesto de entre US$ 350 millones y US$ 400 millones, lo que la ubica entre las películas más caras jamás realizadas o la cinta más cara en la historia de Hollywood.

Por ese mismo lado, una entrevista con GQ antes del estreno de la secuela, Cameron la describió como una película “muy jodidamente cara”, e incluso la calificó como “el peor caso comercial en la historia del cine”.

Sin embargo, a pesar de que hubo un gran presupuesto, la cinta ha sabido retribuir todos los gastos de producción.

Ahora, la película más taquillera a fecha de 3 de febrero de 2022, es Avatar 1, y para que su secuela la supere, le faltan aún 1800 millones de dólares.

¿Cuál es la sinopsis de Avatar 2: El sentido del agua?

La sinopsis oficial señala lo siguiente:

"Jake Sully vive con su nueva familia formada en el planeta de Pandora. Cuando una amenaza familiar regresa para terminar lo que se empezó anteriormente, Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Na'vi para proteger su planeta".

La película aun se encuentra disponible en cines.