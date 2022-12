Tras 13 años sin ver la secuela de su primera entrega, Avatar 2: El sentido del agua, es la película que muchos han estado esperando. Ya con un estreno cada vez más cerca, se han dado a conocer datos de la cinta como también revelaciones del film. Uno de ellos es por qué James Cameron decidió que los Na'vi serían azules. ¿No te has enterado? Te contamos la respuesta.

James Cameron cuenta por qué los Na'vi son azules

Durante una conversación con la revista Empire, el cineasta ha revelado la razón por la que eligió ese tono característico y no otro color para sus personajes alienígenas. Si creías que tenía una relación con la textura o simbología del agua, pues no es así, si no que es una razón mucho más simple de lo que crees. Cameron contó que su elección del azul fue por una opción que ganó por descarte.

“El verde ya estaba pillado. Hay un largo historial de alienígenas verdes, y además está Hulk”, comentó el director. “Los colores humanos, rosas y marrones, no eran colores de alienígena. Y el amarillo es el color de Bob Esponja. Eso nos dejaba prácticamente con el azul y el púrpura. El púrpura es mi color favorito, pero pensé en reservarlo para nuestro catálogo de colores luminiscentes, asociados con Eywa y todo aquello que es sagrado para los Na’vi”. Por tanto, la única elección que le quedó al cineasta fue el azul.

Pareciera que no hubo mucho proceso creativo en la construcción de los personajes, sin embargo, James Cameron, contó que la identidad visual de la franquicia Avatar no fue tan básica como Cameron lo relata. La decisión del director de Titanic estuvo condicionada por un sueño extraño que su madre le comentó una vez. “Me contó que había soñado con una mujer azul de tres metros que tenía seis pechos”. Tras escuchar ese sueño, el cineasta, representó esas palabras en el lenguaje que mejor maneja: la imagen. “La dibujé, pero los seis pechos no quedaban tan bien como pudiera parecer. Además, nos fastidiaría la calificación por edades. Así que… azul”.

Así es, los extraterrestres de Pandora, fueron el resultado del descarte entre los colores de Hulk y Bob Esponja y el sueño de su madre.

¿Cuándo se estrena Avatar 2: El sentido del agua en cines chilenos?

Anoten la fecha por si no sabían. El 15 de diciembre se estrena Avatar 2: El sentido del agua por la pantalla grande.

