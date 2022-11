James Cameron sabe que existen muchas expectativas de Avatar 2: The Way of Water. Nada más intenso que estar a punto de publicar una obra cinematográfica propia a todo el mundo. Es por eso que el director explicó por qué la segunda parte de Avatar sería tan larga.

Según James Cameron ¿Por qué es tan Avatar 2 es muy extensa en duración?

El director señaló de que hay una creencia generalizada sobre la historia del film como un relato infantil o familiar. Las personas dicen "Dios mío, ¿una historia familiar de Disney?" Justo lo que queríamos.... No es ese tipo de historia familiar. Es una historia familiar como 'Los Soprano' es una historia familiar".

Así mismo, Cameron prosiguió en explicar el fundamento de su película y cuales son sus intenciones con el mundo cinematográfico de Avatar. "El objetivo es contar una historia extremadamente absorbente en términos emocionales. Diría que el énfasis en la nueva película está más en los personajes, más en la historia, más en las relaciones, más en la emoción"

Por ese lado, el cineasta señaló cuales eran los planes objetivos sobre la primera entrega y el estreno que se viene por la pantalla grande. "En la primera película no dedicamos tanto tiempo a las relaciones y las emociones como en la segunda, y es una película más larga, porque hay más personajes a los que atender. Hay más historia para servir".

¿Cuándo se estrena Avatar 2 ?

En Chile, la cinta se podrá ver en la pantalla grande el 15 de diciembre de 2022.

¿Cuál es el reparto de Avatar 2?

El elenco contará de nuevo con Sam Worhington y Zoe Saldana en los papeles de Jake y Neytiri, así como miembros del reparto original: el malvado general Miles Quaritch (Stephen Lang) o Sigourney Weaver, que según ha confirmado el director volverá en un rol distinto al de la fallecida doctora Grace Augustine.