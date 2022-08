Avatar: The Way of Water, la secuela de la exitosa cinta del 2009 dirigida por James Cameron, regresará este año a la pantalla con su esperada segunda parte, la cual presenta nuevamente a los protagonistas originales que se sumergen en una inesperada aventura.

Para alegría de sus seguidores, esta secuela no es la única en marcha ya que se confirmó que Avatar 2 es solo el principio de una sucesión de entregas que culminará el 2028 con Avatar 5.

La secuela comenzó a filmarse en 2017, sin embargo debido a la complejidad de la película que involucra captura de movimiento y escenas de acción en vivo, recién en septiembre del 2020 terminó de filmarse y comenzó la etapa de ajuste de retoques.

En la nueva entrega los fanáticos podrán ver qué pasó con la cautivante historia de Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana), luego de los eventos de la primera película en la que Jake se transfirió permanentemente a su avatar después de Ney'tiri lo salva.

La película se centrará en la familia Sully y los distintos obstáculos a los que se enfrentan por vivir en Pandora.

La sinopsis oficial de la película dice: "Jake Sully y Neytiri han formado una familia y están haciendo todo lo posible para permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora. Cuando resurge una antigua amenaza, Jake debe luchar en una guerra difícil contra los humanos."

¿Cuándo se estrena Avatar 2 en cines?

La cinta llegará a los cines internacionales el próximo 16 de diciembre. Revisa el tráiler a continuación.