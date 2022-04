En toda una sorpresa se convirtió el primer adelanto que Disney reveló de Avatar 2 en medio del evento CinemaCon, donde además reveló el título que tendrá la secuela para la película más taquillera de la historia y que se estrenó en 2009.

Ante una audiencia que, de acuerdo con THR, quedó asombrada con el retorno a Pandora, las primera imágenes se mostraron en el Caesars Palace’s Colosseum, de Las Vegas.

En el lugar, el productor de las cuatro próximas películas en la saga, Jon Landau, indicó que "tenemos que asegurarnos que [las audiencias] tengan una experiencias que se pueda tener en cualquier lugar y eso debe ser exclusivamente en los cines".

Landau confirmó que el reader trailer de Avatar 2 llegará la próxima semana, de la mano con el estreno de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Además, resaltó los planes que tienen para restregar la entrega original de Avatar a partir del próximo 23 de septiembre, con sonido e imagen remasterizados.

Avatar 2 | ¿Cómo se llama la secuela?

La secuela de Avatar se titulará Avatar: The Way of Water y tiene proyectado su estreno para el próximo 16 de diciembre.

La trama estará enfocada en el retorno de Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) y su familia, en una serie de películas independientes que "en conjunto formarán una gran saga épica conectada".

El material que deslumbró a los asistentes a la CinemaCon se enfocó en Jake y Neytiri, incluyendo atractivas visuales del agua azul y brillante de Pandora, tanto en la superficie como bajo ella.

También se mostraron nuevas escenas de vuelo en un Toruk, las criaturas que se presentaron en la primera entrega, además de un nuevo animal muy similar a las ballenas.

Otros que retornarán a la película son Sigourney Weaver como la Dr. Grace Augustine y Stephen Lang como el Coronel Miles Quaritch. En tanto que, entre los nuevos rostros, se suman Von Diesel y una colaboradora conocida de James Cameron, Kate Winslet (Titanic).

Avatar 2 | ¿Cómo es la nueva película de James Cameron?

El mismo director de la entrega, James Cameron, envió un mensaje en video para la CinemaCon, el cual registró en Nueva Zelanda, donde se está desarrollando la nueva película.

"Estamos comprometidos con presionar los límites de lo que el cine puede hacer", aseguró.