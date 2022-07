Avatar 2: The Way of Water ha hecho noticia durante los últimos días. Además de que se revelaran nuevas fotografías de los personajes, se han dado a conocer nuevos detalles de las futuras secuelas.

En una reciente entrevista, el director James Cameronmanifestó que existe la posibilidad de que no dirija las últimas dos películas que están planificadas debido a que tiene en mente otros planes.

“También estoy desarrollando otros proyectos que son emocionantes. Creo que con el tiempo, no sé será después de la tres o la cuatro (película), querré pasar el relevo a un director en el que confíe para que se haga cargo, para poder hacer otras cosas que también estoy interesado", dijo Cameron a Empire.

Eso no es todo porque además se refirió a la extensión que tendrá Avatar 2, y todo parece indicar que habrá que ir preparado para estar varias horas frente a la pantalla.

La ficción seguirá a la familia Sully, conformada por Jake, Neytiri y sus hijos, los problemas que los siguen, los sacrificios que hacen para mantenerse a salvo y las batallas que deben luchar para mantenerse con vida.

¿Cuál será la duración de Avatar 2 según James Cameron?

Durante la conversación con el mismo medio, James Cameron expresó que Avatar: The Way of Water tendrá una duración aproximada de 3 horas, muy similar a su antecesora que tuvo una extensión de 2 horas y 40 minutos.