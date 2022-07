A la espera de que se estrene Avatar: the Way of Water a finales de año, el director de la cinta James Cameron ha manifestado que es posible que no dirija las últimas dos secuelas que están planificadas.

La secuela de Avatar se desarrolla más de una década después de los sucesos de la primera parte y sigue a la familia Sully, conformada por Jake, Neytiri y sus hijos, los problemas que los siguen, los sacrificios que hacen para mantenerse a salvo y las batallas que deben luchar para mantenerse con vida.

La tribu Na'vi deberá enfrentar a otros humanos que invaden el planeta, por lo que Jake y Neytiri deben huir a la región de arrecifes para buscar aliados, especialmente a un grupo llamado Metkayina.

Recientemente, se reveló una nueva fotografía donde se mostraba al coronel Quaritch del actor Stephen Lang en forma de Na'vi, en donde parece que el cambio va más allá del aspecto físico.

¿Por qué James Cameron podría no dirigir las secuelas de Avatar?

En entrevista con la revista Empire, el director habló sobre el ambicioso plan de dirigir las cinco películas de Avatar. Pese a esto, manifestó que es posible que no ocurra debido a que tiene en mente otros planes.

"Las películas de Avatar en sí mismas me consumen mucho tiempo", dijo Cameron a Empire. “También estoy desarrollando otros proyectos que son emocionantes. Creo que con el tiempo, no sé será después de la tres o la cuatro (película), querré pasar el relevo a un director en el que confíe para que se haga cargo, para poder hacer otras cosas que también estoy interesado. O tal vez no. No sé".

Pese a ello, su entusiasmo por las próximas cintas sigue fuerte.

“Todo lo que tengo que decir sobre la familia, la sustentabilidad, el clima, el mundo natural, o los temas que son importantes para mí en la vida real y en mi vida cinematográfica, lo puedo decir en este lienzo. Me emocioné más a medida que avanzaba".

"La película 4 es buenísima. Jodidamente buena. De hecho, espero poder lograrlo. Pero depende de las fuerzas del mercado. La 3 está guardada, por lo que saldrá pase lo que pase. Realmente espero que lleguemos a hacer la 4 y la 5, porque es una gran historia, por último”, expresó Cameron.

Avatar: The Way of Water tiene contemplada su fecha de estreno para el próximo 16 de diciembre de 2022.