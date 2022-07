Avatar: The Way of Water | Nueva imagen de la película muestra a Quaritch de Stephen Lang

Este domingo se reveló una nueva imagen de Avatar: The Way of Water donde se muestra al coronel Quaritch del actor Stephen Lang, mismo personaje que interpretó en la película original de 2009.

La fotografía publicada por la revista Empire, posiciona esta vez a Quaritch en forma de Na'vi y como dice el propio Lang al medio "Es más grande, más azul, está enojado. Pero posiblemente haya un aspecto de humildad. Cuando recibes dos flechas Na'vi en el pecho, eso tendrá algún tipo de efecto en ti".

El actor manifiesta además que la transformación va más allá de la apariencia. "Él siempre fue un personaje que se movía en línea recta y en ángulo recto", dice Lang. "Pero ahora es tan ágil como parece. Puede moverse con el mismo tipo de astucia y cualidad salvaje que cualquiera de los Na'vi".

La secuela de Avatar se desarrolla más de una década después de los sucesos de la primera parte y sigue a la familia Sully, conformada por Jake, Neytiri y sus hijos, los problemas que los siguen, los sacrificios que hacen para mantenerse a salvo y las batallas que deben luchar para mantenerse con vida.

La tribu Na'vi deberá enfrentar a otros humanos que invaden el planeta, por lo que Jake y Neytiri deben huir a la región de arrecifes para buscar aliados, especialmente a un grupo llamado Metkayina.

Mira la nueva fotografía de Avatar: The Way of Water

Avatar: The Way of Water, que será la primera de las cuatro secuelas previstas de Avatar, se estrenará en cines a nivel mundial el próximo 16 de diciembre de 2022.