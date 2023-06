La secuela de Avatar que llegó 13 años después del estreno de la primera cinta en 2009 ha sido todo un éxito y ya se ubica en el tercer puesto de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

Debido a su alta recaudación en los cines a nivel mundial es que James Cameron reveló que más películas se estrenarán de la saga, con un total de 3 más confirmadas. De momento el cineasta había confirmado que la tercera parte llegaría el próximo año ya que se encontraba en etapa de postproducción y agregando efectos especiales para estar lista para su estreno el próximo 2024.

Retrasadas

Avatar: The Way of the Water llegó recientemente a Disney+ este mes de junio y ahora hay malas noticias para los fanáticos de la saga de James Cameron. Ahora se anunció que la tercera parte, la que llegaría a su estreno en 2024 retrasa su llegada al cine para diciembre de 2025, es decir un año después de lo contemplado.

Pero esto no es lo único ya que con el retraso de la siguiente parte se retrasan los estrenos de las siguientes dos secuelas, las que estaban previstas para estrenarse en un inicio en 2026 y 2028.

Ahora, Avatar 4 se estrenará el próximo 21 de diciembre de 2029 y Avatar 5 llegará a la pantalla grande el 19 de diciembre de 2031. Lo que nos deja bastante más tiempo de espera con las primeras fechas reveladas hace unos meses.

Las razones detrás de estas decisiones no han sido reveladas, pero no son las únicas producciones de Disney que han visto cambios en sus estrenos ya que otras películas del estudio también sufren retrasos en sus producciones y desarrollo.

Algunas de las películas son: Deadpool 3, Alien, Captain America: Brave New World, Thunderbolts, Blade, Fantastic Four, Moana, Avengers: The King Dynasty y Secret Wars, más tres películas de Star Wars sin título, vieron sus fechas de llegada a la taquilla retrasadas.