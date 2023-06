Diversos personajes de Deadpool han dicho presente en el reparto de su tercera parte. Sabemos que Wade Wilson seguirá siendo interpretado por Ryan Reynolds, y que está última película de Deadpool, que se encuentra en estado de producción, podremos ver a su protagonista ingresando al MCU, aunque aún no se ha confirmado la manera en que se integrará en el mismo mundo que los Vengadores. Por ese mismo lado, hay una importante actriz que participó en las cintas anteriores y que reveló su ausencia en este próximo film.

Actriz de Deadpool revela que no estará en Deadpool 3

Zazie Beetz rompe su silencio sobre Deadpool 3 y afirma que no participará en la película. Además, la intérprete señaló en Screen Rant en 2022, que tenía esperanza de ingresar al elenco en esta tercera entrega.

“Estoy tan emocionada. Estoy cruzando los dedos, esperando que Domino sea parte de esto y si no, también está bien. Pero es un gran equipo, un gran equipo. Me encanta Deadpool. Amo mucho a Dominó. Si no es esto, tal vez haga mis propios orígenes de Domino o algo así. Me encantaría hacer algo en ese espacio y enfrentar ese miedo, sinceramente. Así que sí, estoy emocionado. Pero veremos qué pasa”.

Sin embargo, Beetz dio a conocer que no está lista para repetir el personaje de Marvel, pero se siente muy está emocionada de ver lo que están haciendo con Deadpool 3 , declarando lo siguiente:

“Bueno, en realidad no estoy en Deadpool 3, así que no sé qué están haciendo [sobre la improvisación]. Asumo que probablemente estén haciendo una pausa. […] Estoy emocionado de verlo”.

¿Qué actores y actrices vuelven a Deadpool 3?

Sabemos bien que Wolverine, regresa a la pantalla con Hugh Jackman retomando el papel del mutante icónico después de su gran final en Logan. Además, hace poco se confirmó que Brianna Hildebrand y Stefan Kapičić volverán a Deadpool 3 como Negasonic Teenage Warhead y Colossus, respectivamente, cumpliendo ya con su tercera participación en roles relacionados con X-Men.

¿Cuándo se estrena Deadpool 3?

El estreno está fijado en 8 de noviembre de 2024 en Estados Unidos.