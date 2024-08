Deadpool y Wolverine se estrenó en los cines el 25 de julio. La película rápidamente se convirtió en un éxito y trajo a varios a las salas para ver así al conocido personaje de Wade Wilson, interpretado por Ryan Reynolds.

Junto con Hugh Jackman volviendo como Wolverine, finalmente vimos al antihéroe, sumarse al Universo Cinematográfico de Marvel y sumirse con todo en el multiverso.

Con grandes cameos que sorprendieron a varios en la sala de los cines, ahora se reveló que otro querido personaje podría haber aparecido en la película.

Robert Downey Jr. casi aparece

Recientemente, se nos reveló que Robert Downey Jr. se convertirá en Doctor Doom en Avengers. El actor, que anteriormente interpretó a Tony Stark/ Iron Man en el UCM, vuelve pero a interpretar a uno de los grandes villanos de los comics.

Pero, el actor podría haber vuelto al estudio con una aparición en Deadpool y Wolverine. Y es que los mismos guionistas de la película, Rhett Reese y Paul Wernick revelaron que RDJ tendría su regreso en la tercera parte de Deadpool.

En concreto, según lo que ambos revelaron a IndieWire, el actor iba a volver a interpretar a Tony Stark con un cameo al inicio de la película en el momento en que Wade Wilson acude a Happy Hogan para unirse a los Avengers.

La escena estaba pensada de otra forma y es que el mismo Tony iba a aparecer para así negarle a Wade su ingreso al grupo de superhéroes.

“Queríamos que hiciera un cameo. Habíamos escrito esa escena (para comenzar) con Happy y Downey“, mencionó Wernick.

“Ryan Reynolds leyó la escena con ambos, con la esperanza de que pudiéramos conseguir a Downey Jr. Pero también quería a Favreau, porque son una gran combinación, así que estaban todos juntos en la escena“, agregó Reese.

“Entre bambalinas no sabíamos nada sobre Doctor Doom. Y no había forma de que Robert Downey Jr. hiciera ambos“, confesó Wernick.

“Luego dijimos: ‘oh, Downey no le diría que no a Ryan Reynolds, ¿verdad? Nadie le dice que no a Ryan Reynolds’. Y Ryan dio la noticia. Escribimos las escenas y Downey las leyó, pero lo que no sabíamos era que se estaba cocinando esta cosa del Doctor Doom“, añadió.

“Era una versión de lo que se ha visto, en el sentido de que rechazaba a Wade. Simplemente, le decía que no era un jugador de equipo o algo así y cuestionaba sus habilidades de cooperación. Así que en realidad era bastante parecido a la escena que vieron. Solo que había dos personas en lugar de una“, describió Reese.

“Mira, nos hubiera encantado tener a Downey Jr. Pero, al mismo tiempo, creo que Marvel tenía este as bajo la manga, de que estaba a punto de regresar como un personaje diferente. Entonces, ¿qué fuese Tony Stark sabiendo que Doctor Doom vendría después? Simplemente no tenía sentido“, agregó.