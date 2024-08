¿Los Simpson lo predijeron? El capítulo con The Smashing Pumpkinks, headliners del Fauna Primavera

El gran festival de música que queda este año es sin dudas el Fauna Primavera. Chile recibirá nuevamente el evento que está más cercano al rock alternativo y donde anunció a su cartel esta semana.

Franz Ferdinand o The Kooks son algunas de las bandas del line up. Pero el gran headliner es The Smashing Pumpkins.

La banda estadounidense ya se ha presentado tres veces en Chile, en 1998 por primera vez en Estación Mapocho para luego ir al Movistar Arena el 2010 y por último el Lollapalooza 2015.

Ahora llegan a otro festival como lo es el Fauna, evento programado para el 8 y 9 de noviembre de este año en el Parque Ciudad Empresarial. ¿Un festival y The Smashing Pumpkins? Solo se nos viene a la cabeza Los Simpson.

El capítulo de The Smashing Pumpkins en Los Simpson

Uno de los clásicos capítulos de Los Simpson es “Homerpalooza“, donde Homero se une al Hallabalooza, festival que hace a referencia del Lollapalooza.

Ahí, se integra al grupo de fenómenos donde le lanzan balas de cañón al estómago, aunque antes sufre por sentirse “joven” frente a sus hijos luego de pasar de moda.

Y uno de los invitados especiales al capítulo es justamente The Smashing Pumpkins, que aparecen varias veces en el episodio cantando o interactuando con Homero.

The Smashing Pumpkins en Los Simpson:

Zero es el temazo que interpretan en el episodio en una de las presentaciones del Hallabalooza, experiencia que varios querrán vivir en el Fauna Primavera. Y seguramente las personas de bien recuerden este episodio.

Actualmente y de aquel grupo que estuvo en Los Simpson o los que fundaron el grupo; solo tres están en la banda actualmente. Son Billy Corgan, James Iha y Jimmy Chamberlin.

De hecho, Homero tiene una divertida conversación con Corgan en ese episodio:

¿Dónde comprar entradas para Fauna Primavera?

Este viernes 9 de agosto comenzó la preventa de pases generales y VIP para clientes de Banco de Chile en el sitio livetickets.cl.

Mientras que la venta general para el Fauna Primeravera 2024 será este lunes 12 de agosto al mediodía.

Los precios van con descuentos de los 142.500 a los 237.600 en la preventa, mientras que la general son de 172.500 y 287.500.

Mientras que aún no hay fecha ni valores para la venta de pases diarios.