Este martes 31 de agosto llegó a Chile y a Latinoamérica la nueva plataforma de Disney, y llegó con varias novedades en cuanto a series, películas y deportes en vivo de la cadena ESPN.

Esta nueva plataforma tendrá varias novedades como "Terapia Alternativa", "Ford vs Ferrari", "Mi amigo Enzo", "Deadpool", "Jojo Rabbit", "Books of bood", "Glass", "Bohemian Rhapsody", y los clásicos como "Titanic", "Corazón Valiente", "Los 4 fantásticos", entre muchas otras opciones.

Por el lado de las series, contará todas las temporadas de las destacadas series "This is Us", "The Walking Dead", "How I met your Mother", "Homeland", "Modern Family" y la familia más divertida de la televisión "Los Sipmsons".

¿Dónde puedo ver todas las temporadas de Los Simpsons?

Esta serie cuenta la entretenida historia de una familia proveniente de la ciudad de Springfield donde el papá, Homero, trabaja en una central nuclear y aunque trata de hacer lo necesario por el bienestar de su familia, no es el padre de familia perfecto. Descubre como es la vida de Marge, Bart, Lisa, y la bebé Meggie a través de Star Plus, el nuevo streaming de Disney que tendrá contenido para adultos.

Para contratar este servicio, debes hacer clic aquí. El precio de esta nueva plataforma dependerá del plan que el usuario quiera contratar. El plan mensual costará $8.500 pesos y el anual tendrá un precio de $84.900 pesos.

En el caso de quienes quieran Star+ y Disney+, el plan mensual será de $10.500 pesos.